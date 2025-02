“Giochiamo con l’Agenda 2030”. 400 studenti a scuola di ambiente con Amaga SpA

(Abbiategrasso, 24 Febbraio 2025) – “E’ essenziale far capire alle generazioni che saranno adulte domani, prendendosi cura insieme dell’ambiente e della propria comunità, si consolida la speranza di un futuro migliore e realizzabile. Accrescendo la sostenibilità delle nostre azioni”.

Nasce da queste parole il primo percorso di educazione ambientale nelle scuole promosso dalla Multi Utility dell’Ovest Milanese, al via il prossimo 3 marzo. Si partirà con le classi seconde della Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia di Abbiategrasso.

Quasi 400 gli studenti coinvolti (per l’esattezza 391*) nelle scuole primarie di primo grado di Abbiategrasso, Cassinetta di Lugagnano, Albairate e Bareggio.

Educare i più piccoli al rispetto dell’ambiente, anche attraverso il gioco, è l’obiettivo di Amaga SpA partendo dai temi dello sviluppo sostenibile e dell’educazione ambientale trattati all’interno dell’Agenda 2030.

“Far percepire da subito alle nuove generazioni – commenta il Presidente Bonasegale – un concetto complesso ma ormai irrinunciabile per il nostro futuro, la sostenibilità ambientale, è determinante. Quello che inauguriamo quest’anno è una sinergia virtuosa con il mondo delle scuole che auspichiamo possa in prospettiva essere estesa sempre a più istituti dei Comuni Soci di Amaga SpA.

Si comincia il positivo processo di costruzione di cittadini responsabili, che potranno contribuire fattivamente alla tutela delle proprie comunità. Senza dimenticare, inoltre, – sottolinea Bonasegale – il coinvolgimento positivo delle famiglie. Un “effetto volano” – conclude il Presidente della Multi Utility dell’ovest Milanese- a sua volta strategico, per sensibilizzare sempre di più tutta la popolazione verso queste tematiche per la costante messa in pratica quotidiana”.

IL PROGETTO IN PILLOLE:

Sono previsti 2 appuntamenti per classe, si parte il giorno 3 marzo dalla Scuola Primaria Umberto e Margherita di Savoia di Abbiategrasso.

Target: classi prime e seconde della Scuola primaria

Obiettivo: Educare gli alunni sui temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Attività: diverse tipologie con momenti ludici per far comprendere ai bambini (protagonisti del cambiamento) attraverso il gioco ed il racconto, un concetto complesso come quello della sostenibilità, declinata nelle due accezioni di sostenibilità ambientale.

Queste attività sono state pensate all’interno di un percorso di formazione sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’educazione alla sostenibilità che Amaga propone alle scuole attive nei Comuni Soci.

Risultato: apprendimento del ciclo virtuoso della raccolta differenziata e sensibilizzazione verso il corretto di sfruttamento delle fonti rinnovabili. Riflessione sul concreto apporto soggettivo alla comunità in tema di sostenibilità e cura del territorio.