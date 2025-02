“INCONTRO CON LA FRAGILITA’ E LA CURA, PROFONDO MOMENTO EDUCATIVO

SAN VITTORE OLONA – Curiosità, allegria ed emozioni. Sono stati questi i sentimenti vissuti in occasione della speciale visita dei giovani Scout dei gruppi Legnano 1 e 9 sabato scorso presso la RSA Casa Famiglia di San Vittore Olona.

Una ventina di Lupetti, guidati dai loro Capi, hanno infatti intrapreso un cammino speciale nella loro attività del sabato pomeriggio, dedicandosi questa volta ad incontrare i Residenti della RSA. Con canti, giochi, cartelloni e la tipica freschezza ed allegria scout, i giovani esploratori hanno avviato un dialogo con gli ospiti, consolidando quel dialogo intergenerazionale così importante per la società odierna.

“Siamo davvero lieti dell’esperienza vissuta e ringraziamo di cuore i Capi ed i Responsabili del Legnano 1 e 9. L’incontro con la fragilità e la cura di ogni persona, sempre e in ogni circostanza, rappresenta un profondo momento educativo, per disseminare speranza e vita nelle giovani generazioni”, ha sottolineato Giuliana Soldadino, coordinatore della Casa Famiglia.

L’attività promossa dal gruppo scout rientra nella “Giornata Mondiale del Pensiero” che si celebra ogni anno il 22 febbraio, a ricordo del compleanno del fondatore degli scout, Robert Baden-Powell. Questa giornata è diventata un’occasione di riflessione e di azione per rinnovare l’impegno verso gli altri; impegno che le guide e scout chiamano “Promessa”.