Tutto quello che c’è da sapere sulla fecondazione assistita

sabato 1° marzo arriva a Milano ProCrea in Tour, per dare risposte personalizzate alle coppie in cerca di un figlio

L’ambulatorio Next Fertility Milano di via Guglielmo Röntgen 14 apre le sue porte per rispondere a tutte le domande su infertilità e procreazione medicalmente assistita. Le coppie iscritte all’evento avranno a disposizione 40 minuti per una consulenza a tu per tu, gratuita, con specialisti in ginecologia, andrologia, ostetricia e medicina genetica

Nel mondo una coppia su sei ha bisogno dell’aiuto della medicina per avere un figlio. L’infertilità è una condizione in cui entrano in gioco molti fattori, dall’età alle patologie che impattano sulla salute riproduttiva, fino agli stili di vita. Comprendere le cause e conoscere tutte le opzioni disponibili è fondamentale per affrontare con consapevolezza il percorso che porta a coronare il sogno di diventare genitori.

Per diffondere l’informazione in modo ampio, approfondito e accessibile, sabato 1° marzo 2025 arriva a Milano una nuova tappa del ProCrea in Tour, l’iniziativa che Next Fertility ProCrea – tra i maggiori centri di fecondazione assistita di tutta la Svizzera – dedica a chi desidera approfondire le tematiche legate alla fertilità e alla PMA – procreazione medicalmente assistita. L’ambulatorio Next Fertility Milano di via Guglielmo Röntgen 14 (di fronte all’Università Bocconi) aprirà le sue porte dalle 9.00 alle 14.00 per un evento gratuito, su prenotazione.

ProCrea in Tour offre l’opportunità di incontrare a tu per tu specialisti multidisciplinari che dedicheranno a ogni coppia un momento riservato, per una sessione di consulenza della durata totale di 40 minuti (i primi 20 minuti con una ginecologa specialista in medicina della riproduzione e un medico genetista, seguiti da 20 minuti con un andrologo e un’ostetrica).

«Il nostro obiettivo è fornire informazioni chiare e accessibili sulla fertilità, sulle possibilità offerte dalla medicina della riproduzione – spiega la dottoressa Marina Bellavia, direttore sanitario di Next Fertility ProCrea –. Creiamo un contesto professionale ma anche aperto, in cui le coppie potranno avere un confronto diretto e riservato con specialisti che hanno un’esperienza pluriennale in questo campo, in modo da ricevere risposte personalizzate e chiarire qualsiasi dubbio».

All’evento interverranno:

Marina Bellavia, direttore sanitario Next Fertility ProCrea, ginecologa specialista in medicina della riproduzione

Pierangela Castorina, medico genetista

Giovanni M. Colpi, direttore scientifico Next Fertility ProCrea e andrologo

Chaimae Zehhaf, ostetrica e responsabile team aiuto medico e sala operatoria

ProCrea in Tour Milano

Quando:

Sabato 1° marzo 2025 nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 (con slot di 40 minuti per ogni coppia)

Dove:

Ambulatorio Next Fertility Milano – via Guglielmo Röntgen, 14, 20136 Milano

Partecipazione gratuita, posti limitati. Iscrizione obbligatoria al link: https://nextfertilityprocrea.ch/procrea-in-tour-milano-sabato-1-marzo-2025/oppure scrivendo a info@procrea.choppure ancora chiamando in clinica allo 02 6006 3041 (dall’Italia senza costi aggiuntivi) o allo +41 91 924 55 55 (dalla Svizzera).

Next Fertility ProCrea – Con una lunga esperienza nel campo della medicina della riproduzione da oltre 25 anni. Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera italiana ed è un polo di riferimento internazionale dove opera un’équipe professionale di medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della riproduzione. Tra i primi centri svizzeri ad avere al suo interno un laboratorio di Embriologia (IVF) certificato ISO15189, offre analisi genetiche per lo studio dell’infertilità con tecniche d’avanguardia e percorsi per ottenere una gravidanza. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch