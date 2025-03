Lidia Lombardi festeggiati i 104 anni in Casa Famiglia a Cormano,

Cormano, 3 Marzo 2025 – “Lidia Lombardi classe 1921, la sua è una vita straordinaria così l’ha sempre raccontata lei, come la descrive la figlia Luciana nella lettera che ci ha consegnato e così come l’abbiamo conosciuta noi dal lontano 6 settembre 2012 giorno in cui è arrivata nella RSA Casa Famiglia di Cormano”.

E’ stata davvero, sotto tutti i punti di vista, una festa dei compleanni molto speciale quella andata in scena alla Casa Famiglia di Fondazione Mantovani lo scorso 28 febbraio. Una bella tradizione che si rinnova mensilmente e che porta anche a festeggiare storie davvero uniche come quella che vi stiamo raccontando.

“Una donna d’altri tempi sicuramente, cresciuta con valori che sarebbero difficili da trovare nella società odierna, con abitudini che l’hanno condotta a spegnere 104 candeline il 20 di febbraio” commenta Valeria Gambino, coordinatrice della struttura socio sanitaria.

Circondata da tanto affetto, insieme a tutti i Residenti che hanno compiuto gli anni nello stesso mese, da parenti, volontari e personale della Casa Famiglia. Tutto questo ha racchiuso la giornata di venerdì scorso.

In realtà, molto spesso, questi traguardi che sembrano riguardare solo noi, la nostra vita, il nostro passato e il nostro vissuto, finiscono con l’abbracciare di gioia e supporto tutti quelli che ci stanno accanto e vogliono il nostro bene.

Nella circostanza, infatti, il Comune di Cormano nella persona del Sindaco accompagnato dall’assessore alle politiche sociali ha consegnato alla signora Lidia una targa in ricordo di un traguardo fuori dal “Comune”. Poi tanta musica e festeggiamenti piacevoli, “ma il vero motore per raggiungere quest’obiettivo è sicuramente l’attenzione, la cura e l’amore di chi le sta intorno” ha dichiarato la figlia.