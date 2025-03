Avis Legnano: Renato Zucca è il nuovo presidente

Cambio al vertice di Avis Legnano sezione Cristina Rossi: Renato Zucca è stato eletto nuovo presidente dell’associazione raccogliendo il timone da Pierangelo Colavito, che ha concluso il suo secondo mandato quadriennale. L’elezione si è svolta nella serata di martedì 11 marzo, durante la riunione del consiglio direttivo.

Settantaquattro anni, originario di Pavia, Renato Zucca è iscritto come donatore della sezione di Legnano dal 1986 ma è attivo da tempo nell’associazione volontari italiani del sangue e ha anche ricoperto la carica di consigliere di Avis Provinciale Milano. Dal 2017 fa parte del consiglio direttivo di Avis Legnano, dove ha seguito in particolare il progetto scuole. Nel corso dell’ultimo mandato della sezione ha ricoperto prima il ruolo di segretario, dal 2022, e poi anche quello di tesoriere, dal 2023.

«Assumere la presidenza di Avis Legnano è un onore e una responsabilità importante, resa ancora più grande dal fatto che questa nomina arriva nell’anno del 90° anniversario della nostra fondazione -dice Zucca-. Un traguardo che non rappresenta solo una celebrazione della nostra lunga storia, ma anche un momento di riflessione sul valore della nostra missione e sul futuro che vogliamo costruire. Abbiamo appena presentato il bilancio sociale dell’attività 2024, un documento che racconta il nostro impegno, i risultati raggiunti e le sfide affrontate, e con cui celebriamo anche 89 anni nel corso dei quali la nostra sezione ha rappresentato non solo un punto di raccolta, ma un faro di speranza per la nostra comunità e per il sistema sanitario nazionale. La nostra missione resta quella di promuovere la cultura del dono e di garantire un’adeguata raccolta di sangue e plasma, risorse fondamentali per la salute di tanti pazienti. Il recente avvio della plasmaferesi nella nostra sede di via Girardi, a febbraio di quest’anno, rappresenta un passo significativo in questa direzione e una nuova opportunità per i nostri donatori».

Nel raccoglierne il testimone, Renato Zucca ha voluto ringraziare il suo predecessore per il lavoro svolto: «Pierangelo Colavito ha guidato l’associazione con impegno e determinazione, portando a termine traguardi importanti, tra cui la stipula della nuova convenzione con l’ASST Ovest Milanese. Il suo contributo è stato fondamentale e desidero esprimergli la mia più sincera gratitudine».

Zucca ha poi sottolineato il valore della donazione di sangue e plasma come gesto di solidarietà concreta: «Avis Legnano continuerà a impegnarsi per avvicinare nuove persone alla donazione, soprattutto tra i giovani. Il progetto scuole, che seguo da anni, rappresenta una delle iniziative chiave per diffondere il valore del dono tra le nuove generazioni. È essenziale che il messaggio della donazione arrivi in ogni occasione possibile, sensibilizzando sempre più persone su quanto sia determinante questo gesto di altruismo. Avis Legnano non è solo un luogo dove si dona sangue: è una comunità, un laboratorio di idee, un motore di cultura. Attraverso eventi, campagne di sensibilizzazione e progetti sul territorio, vogliamo continuare a coinvolgere i nostri stakeholder in un dialogo aperto e costruttivo. La forza di Avis risiede in ogni singolo donatore, in ogni volontario, in ogni persona che condivide i nostri valori».

A fianco di Renato Zucca, il nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica per i prossimi quattro anni, è composto da: Emilio Altomare, Sergio Barazzetta, Attilio Cavalleri, Pierangelo Colavito, Massimo Colombo, Maurizio Ierna, Luca Milani, Vincenzo Modica, Mariateresa Nasta, Claudio Pioltelli, Cesare Raimondi, Emanuela Rossetti, Massimo Tunice, Valentina Zanato.