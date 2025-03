Walter Todaro, fotografo, ci ha lasciati a soli 61 anni

Oggi, giovedì 13 maro 2025, ci ha lasciato Walter Todaro. Abitava lungo la ‘Molinara’ di Castano Primo con la moglie Renata e i due figli. Classe 1963 non era pronto ad andarsene. Ha lottato come un leone, com’era nel suo stile, contro la malattia che l’aveva assalito a tradimento. Ma stavolta non ce l’ha fatta…

Fotografo professionista collaborava con il quotidiano ‘La Prealpina’ da oltre 15 anni, ma aveva lavorato anche per altre testate.

La sua grande vitalità e disponibilità ci ha accompagnato per un lungo periodo, quando da cronisti in erba dovevamo correre dietro alla notizia: “Vai avanti tu a scattare la foto che arrivo…” Bisognava cogliere il momento e il ritardo avrebbe dato ‘buca’. Lui non è mai arrivato in ritardo, lui c’era sempre. Lui era lì con il suo sorriso che assomigliava a una smorfia, ma di contentezza. Sempre. Le sue foto sono comparse sulle pagine della ‘Prealpina’- come dicevamo – ma prima ancora su ‘Città Oggi’ (il settimanale dell’Altomilanese che chiuse i battenti nel 2013), palestra di tanti giornalisti che oggi scrivono su quotidiani e settimanali. Fu proprio a ‘Città Oggi’ che cominciammo a lavorare insieme…ricordo che un giorno volle che gli mostrassi le tracce del passato tra Tornavento e Tinella. Di lui mi è rimasta l’immagine di copertina della mia pagina di Facebook, che mi scattò al tempo, e che ho conservato e conserverò in sua memoria…Ciao Walter

