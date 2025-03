Il 15 marzo riaprono i Musei del Sacro Monte di Varese

Da sabato 15 marzo 2025 riapriranno la Casa Museo Pogliaghi, il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario, con visite guidate incluse nel biglietto il sabato, domenica e festivi, organizzate da Archeologistics.

Dopo la consueta pausa invernale, i musei del Sacro Monte tornano ad aprire le porte al pubblico da sabato 15 marzo fino a domenica 16 novembre 2025. Dal mercoledì alla domenica, sarà possibile visitare i musei presenti nel borgo di Santa Maria del Monte, anche grazie a delle visite guidate organizzate da Archeologistics, impresa sociale che lavora nel territorio della provincia di Varese e di Novara.

La Cripta del Santuario è il cuore della storia di Santa Maria del Monte. Al suo interno, sono conservati affreschi tre-quattrocenteschi che decorano le pareti, oltre ad importanti evidenze archeologiche che testimoniano la costruzione di diversi edifici religiosi dal V secolo in avanti. La visita consentirà di conoscere anche i lavori di restauro e gli scavi archeologici che hanno permesso la riapertura al pubblico del luogo nel 2015.

La storia di Santa Maria del Monte potrà essere seguita anche all’interno del Museo Baroffio, il più antico museo di Varese tuttora visitabile, che ospita una collezione dall’epoca romanica fino al Novecento. Il Museo, che sorge accanto al Santuario di S. Maria del Monte, è uno scrigno d’arte dal sapore insieme antico e nuovo. Alla straordinaria collezione storico-artistica del Santuario si uniscono la raccolta di dipinti proprietà di Giuseppe Baroffio Dall’Aglio e una sezione d’arte del Novecento, voluta da Monsignor Pasquale Macchi e nata con l’ultimo complessivo restauro del Museo. La visita consente di ammirare autentici capolavori dell’arte lombarda, dal Medioevo al Settecento e contemporaneamente di volare lontano, sulla scia dei tanti dipinti fiamminghi e olandesi donati dal Baroffio, o verso alcuni protagonisti dell’arte europea del Novecento, come Henri Matisse e Georges Rouault. Questi due luoghi sono di proprietà della Parrocchia di Santa Maria del Monte.

Lungo il tratto finale del Viale delle Cappelle, si apre la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, residenza dell’artista milanese autore della porta del Duomo di Milano. Lavorando al restauro delle Cappelle seicentesche, Pogliaghi rimase talmente colpito dalla bellezza e tranquillità del Sacro Monte di Varese che decise di costruire qui la sua residenza, concependola come laboratorio-museo. Grande appassionato d’arte ed artista a tutto tondo, Pogliaghi ha creato una villa eclettica, all’interno della quale è possibile ammirare l’internazionale collezione d’arte, che spazia dai sarcofagi egizi e dai reperti greco-romani a porcellane e stampe orientali, esposti accanto alle opere dello stesso artista, tra le quali spicca il modello originale in gesso e a grandezza naturale della porta del Duomo di Milano. In totale la casa museo ospita più di 1500 opere tra dipinti, sculture e arti applicate e circa 580 oggetti archeologici. Proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, è stata riaperta al pubblico nel 2014.

Orari e contatti Casa Museo Pogliaghi:

– Da mercoledì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

– Sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con una visita guidata ad ogni ora, escluse le 13.00 (10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00) inclusa nel biglietto.

Indirizzo: Via Beata Giuliana 5 (ingresso da via del Santuario), Santa Maria del Monte, Varese

Telefono: +39 3288377206

Email: info@casamuseopogliaghi.it

Sito: www.casamuseopogliaghi.it

Orari e contatti Museo Baroffio e Cripta del Santuario:

– Da mercoledì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

– Sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con una visita guidata ad ogni ora, escluse le 13.00 (10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00) inclusa nel biglietto.

– Per i gruppi e le scuole è sempre possibile prenotare l’ingresso dal lunedì alla domenica compresi scrivendo a info@sacromontedivarese.it | 366.4774873

Indirizzo: piazzetta Monastero (biglietteria presso Museo Baroffio)

Telefono: +39 0332 212042 / 3664774873

Email: info@sacromontedivarese.it

Sito: www.museobaroffio.it