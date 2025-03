Da Italia’s Got Talent a Busto Garolfo sabato 22 marzo per un concerto benefico per celebrare i 20 anni di Hakuna Matata

L’Associazione Hakuna Matata celebra i suoi 20 anni con una serata di musica e solidarietà. Un evento che unisce spettacolo e beneficenza animerà Busto Garolfo sabato 22 marzo 2025 dalle 21. Sul palco dell’Auditorium Sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in via Manzoni, 50 si esibirà il Coro Divertimento Vocale di Gallarate, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2019.

L’Associazione Hakuna Matata, attiva da due decenni nella promozione umana e nella prevenzione del disagio minorile, festeggia così questo importante traguardo con uno spettacolo musicale di grande rilievo.

“I giovani rappresentano il cuore pulsante del nostro futuro, ed è nostra responsabilità, come istituzione e come comunità, offrire loro gli strumenti e le opportunità per costruire un domani solido e consapevole. Crediamo che l’educazione, la cultura e l’inclusione siano elementi fondamentali per garantire ai ragazzi un percorso di crescita equilibrato, in cui possano sviluppare le proprie capacità, rafforzare la propria autostima e affrontare le sfide del mondo con determinazione. Sostenere iniziative come questa non significa solo supportare un’associazione che da vent’anni lavora instancabilmente per il bene dei più giovani, ma anche investire nel nostro futuro”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il cui auditorium ospiterà il concerto benefico. L’istituto di credito cooperativo, da sempre vicino alle realtà associative del territorio, ha, infatti, messo a disposizione l’auditorium della Sala Don Besana per l’iniziativa.

Con il titolo evocativo “Che i sogni continuino ad essere reali”, lo spettacolo promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile. Il coro Divertimento Vocale, con le sue oltre 130 voci e una band di musicisti, è una realtà unica nel panorama musicale italiano. Il suo repertorio spazia dal gospel al rock, dal pop al jazz, trasformando ogni concerto in un viaggio sonoro emozionante. Grazie alla sua energia e capacità interpretativa, il coro ha saputo conquistare il pubblico in oltre 300 concerti e nella finale di Italia’s Got Talent del 2019.

L’Associazione Hakuna Matata, nata nel giugno 2005, opera con l’obiettivo di supportare i minori in situazioni di disagio attraverso progetti educativi e culturali. Con un approccio basato sull’ascolto e sull’inclusione, offre opportunità concrete per aiutare i ragazzi a sviluppare le proprie potenzialità. Il suo impegno si manifesta nella creazione di laboratori scolastici, supporto educativo, attività culturali e aggregative, nonché nell’organizzazione di convegni e seminari rivolti agli operatori del settore.

La serata del 22 marzo rappresenta non solo un’occasione per celebrare i vent’anni dell’associazione, ma anche per sostenere concretamente la sua missione. L’ingresso allo spettacolo è possibile tramite prenotazione obbligatoria e una piccola donazione, fino ad esaurimento posti, chiamando il numero 333 6306160. Il ricavato della serata sarà destinato alle attività di Hakuna Matata, permettendo all’associazione di continuare il suo prezioso lavoro a favore dei più giovani.