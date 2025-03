AMAGA SPA AD ‘ABBIATEGREEN: ’DOMENICA 23 MARZO, DUE MOMENTI IMPORTANTI P

Anche quest’anno AMAGA SpA, la Multiutiliy dell’Ovest Milanese, sarà protagonista alla rassegna ‘Abbiategreen’, dove sarà presente, con uno suo stand, presso l’area Fiera di Abbiategrasso in via Ticino 72.

In particolare, all’interno dell’evento di inizio primavera dedicato, come di consueto, ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, AMAGA SpA propone un doppio momento di particolare interesse per il pubblico e gli ‘addetti ai lavori’.

Dopo l’inaugurazione della Fiera, che avrà luogo sabato mattina 22 Marzo, alle 9,30, Amaga ha in agenda un primo incontro dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili, alle 11, di domenica 23 Marzo, presso l’Auditorium interno.

Aprirà i lavori il presidente Piero Bonasegale che spiegherà le ragioni per cui Amaga intende portare avanti questa innovativa proposta sul territorio. A seguire il saluto istituzionale dell’Assessore all’Ambiente del comune di Abbiategrasso Valter Bertani.

Si affronterà, quindi, il ‘focus’ della materia, ossia, che cos’è una CER (Comunità energetica rinnovabile) e cosa significa una realtà del genere per un territorio. Quindi, si porrà l’accento sul bando al quale Amaga sta partecipando e più nello specifico, al progetto nel quale è coinvolta insieme al Comune di Abbiategrasso. Non ultimi, i benefici per il territorio che possono scaturire dalla costituzione di una CER. Di tutti questi argomenti sarà relatore Guido Ferrario, responsabile area energia e calore di Amaga.

In chiosa al workshop del mattino si porterà l’esperienza di una case history di successo avviata nel territorio di Desio. Quindi, verranno illustrati i diversi passaggi necessari per realizzare il progetto e cosa vuol operativamente dire far parte di una CER. Questa parte conclusiva dei lavori sarà affidata all’Ing. Alberto Cervi (Presidente Territoriale zona Sud Ovest Milano di APA Confartigianato Imprese).

Sempre nella giornata di domenica 23 Marzo ci sarà un altro interessante momento targato Amaga SpA. Alle 17 del pomeriggio presso lo stand aziendale è stato organizzato un ‘Dialogo aperto sulla tariffa puntuale con i cittadini’.

Saranno presenti il Ragionier Fabio Cela, responsabile area commerciale/ utenti, questi malgrado la complessità dell’argomento, sarà a disposizione dei cittadini per spiegare in cosa consiste e .

Non ultimo, verrà rimarcato come questa nuova procedura possa contribuire a migliorare la raccolta differenziata. Sarà presente anche il dottor Fabrizio Ciarletta Direttore amministrazione, finanza e controllo ed ESG dell’Azienda.

“Con queste iniziative – commenta il Presidente Piero Bonasegale – pensiamo di offrire al pubblico due interessanti momenti di approfondimento su tematiche di estrema attualità. Amaga , come sempre, ponendosi al servizio dei cittadini, intende guardare al futuro cercando di cogliere i vantaggi per le nostre comunità legati ad un corretto utilizzo dall’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Contestualmente, cerchiamo di fare del nostro meglio per trasmettere ai cittadini la filosofia sottesa alla ‘Tariffa Puntuale’ ossia il “Paghi quanto butti”. In quanto, la maggiore consapevolezza da parte di tutti, diviene leva per la modifica dei comportamenti individuali verso una più attenta gestione dei rifiuti e, in ultima analisi, delle risorse naturali”.