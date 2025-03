Alla presenza delle autorità politiche del territorio, il 29 marzo 2025 è stato inaugurato il Centro Sportivo turbighese la cui realizzazione si è sviluppata nell’arco di alcuni anni. Nella fausta occasione sono state scoperte due targhe, murate all’entrata del Centro, che documentano l’aiuto economico che due realtà importanti (MEWA e IREN) hanno dato alla realizzazione. Le associazioni sportive turbighesi lo chiedevano da trent’anni e, finalmente, il Centro Sportivo è realtà.

