Next Fertility ProCrea accoglie la Dr.ssa Annalisa Zammaretti nella propria équipe medica

Laureata presso l’università degli studi dell’Insubria, specializzata in ginecologia e ostetricia, ha conseguito numerosi master e certificazioni di alto livello e ha svolto attività clinica in ospedali e centri di ricerca di primo piano in Svizzera e in Italia

Next Fertility ProCrea, clinica svizzera d’eccellenza specializzata in medicina della riproduzione con sede a Lugano, annuncia con soddisfazione l’ingresso della Dr.ssa Annalisa Zammaretti, ginecologa con una qualificata formazione specialistica e un percorso professionale maturato in strutture sanitarie svizzere e italiane.

La sua competenza e il suo approccio attento ai bisogni dei pazienti, unitamente a una continua formazione specialistica, rappresentano un valore aggiunto per l’équipe medica e per tutte le coppie che si affidano ai percorsi di diagnosi e trattamento proposti dal centro.

«Siamo lieti di annunciare l’ingresso della Dr.ssa Annalisa Zammaretti nel team di ProCrea. La Dr.ssa Zammaretti porta con sé un importante bagaglio di conoscenze e competenze per accompagnare i nostri pazienti nel percorso verso la genitorialità -dichiara la Dr.ssa Marina Bellavia, direttore sanitario e ginecologa specialista in medicina della riproduzione presso la clinica Next Fertility ProCrea-. Il suo approccio empatico e personalizzato si sposa perfettamente con la filosofia di ProCrea, che punta ad offrire un supporto medico e umano di eccellenza. Siamo entusiasti di accoglierla nella nostra squadra e certi che il suo contributo sarà prezioso per tutti coloro che si affidano a ProCrea per realizzare il sogno di diventare genitori».

La Dr.ssa Annalisa Zammaretti ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi dell’Insubria nel 2014, specializzandosi successivamente in ginecologia e ostetricia. Il suo percorso di formazione è stato poi arricchito da numerosi master e certificazioni di alto livello. Tra le principali qualifiche conseguite si annoverano il certificato IOTA per la diagnosi ecografica delle masse ovariche, il diploma in pratica di laboratorio nello studio medico riconosciuto dalla FMH, la certificazione in “Good Clinical Practice” conseguita presso il centro di ricerca clinica di Ginevra, oltre a un master in sessuologia clinica e consulenza di coppia per approfondire il benessere psico-fisico legato alla fertilità. Ha inoltre ottenuto la certificazione GESEA in endoscopia ginecologica, frequentato una masterclass sulle alterazioni del ciclo riproduttivo e completato un master di II livello in medicina materno-fetale con una tesi dedicata alla gestione della gravidanza post-FIVET.

Nel corso degli anni, ha svolto attività clinica presso ospedali e centri di ricerca di primo piano in Svizzera e in Italia, come l’hôpitaux universitaires de Genève, l’hôpital cantonal de Fribourg, lo spital zentrum Biel e l’ente ospedaliero cantonale di Mendrisio, affinando un approccio moderno e multidisciplinare alla ginecologia e alla fertilità.

«Dopo aver lavorato in diversi ospedali della Svizzera francese e tedesca ed aver rafforzato le mie competenze nella pratica clinica in ambulatorio e accompagnamento alle gravidanze, ho colto con entusiasmo l’opportunità di poter lavorare in ProCrea per aiutare i pazienti nel percorso della procreazione. Già durante la formazione ho avuto modo di prendere a carico pazienti che si affacciavano alla medicina riproduttiva, ma sicuramente potermi concentrare unicamente su questo aspetto e seguirli nel percorso dell’essere genitori arricchirà il mio bagaglio non solo professionale ma soprattutto umano», afferma la Dr.ssa Zammaretti.

L’ingresso della Dr.ssa Annalisa Zammaretti nell’équipe di Next Fertility ProCrea consolida l’impegno della clinica nel garantire un’assistenza altamente personalizzata, fondata su evidenze scientifiche aggiornate e tecnologie all’avanguardia. La sua spiccata sensibilità verso le esigenze dei pazienti e il suo approccio orientato alla crescita continua contribuiranno a rafforzare ulteriormente la qualità del supporto offerto alle coppie nei delicati percorsi di procreazione medicalmente assistita.

Next Fertility ProCrea – Con una esperienza di oltre 25 anni in Medicina della Riproduzione, Next Fertility ProCrea è uno dei maggiori Centri svizzeri di infertilità ed è uno dei più rinomati Centri internazionali per il trattamento della Azoospermia Non-Ostruttiva. Con un Laboratorio di Embriologia (IVF) certificato ISO15189, offre analisi genetiche e trattamenti dell’infertilità con tecniche d’avanguardia. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch