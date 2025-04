Pasqua Rossonera a Busto Garolfo:

Il Milan Club Busto Garolfo rinnova la tradizione con la 41esima edizione della “Pasqua Rossonera”, in programma sabato 12 aprile 2025 alle ore 21 presso la sala Don Besana della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. Una serata aperta a soci, amici e simpatizzanti, pensata per vivere insieme un momento di festa e condivisione.

Sul palco due ospiti d’eccezione. Il primo è Walter Maffei, uno dei più apprezzati illusionisti italiani, noto per la raffinatezza delle sue performance e per la capacità di fondere magia, teatro e comicità in uno spettacolo coinvolgente: il suo “Gran Galà della Magia” promette di incantare grandi e piccoli. Al suo fianco, l’energia travolgente di Didi Mazzilli, volto noto del programma televisivo Colorado Cafè, che porterà in scena un numero comico ricco di gag e interazione con il pubblico, per una serata all’insegna della risata e del divertimento.

Al termine dello spettacolo, spazio al rinfresco e, soprattutto, alla distribuzione delle uova pasquali. “Quest’anno siamo riusciti ad arrivare ad avere 300 uova da distribuire, grazie ai fondi del Club e al contributo di alcuni sponsor”, spiega il presidente del Milan Club Busto Garolfo. “Le uova saranno distribuite ai primi 300bambini e ragazzi presenti in sala. Il nostro impegno, anche quest’anno, è stato quello di regalare un momento di allegria e stare insieme, soprattutto per i più piccoli. Che questo momento di festa possa essere anche l’occasione per rinnovare i valori che ci uniscono: la passione, lo spirito di squadra, la voglia di mettersi in gioco sempre con lealtà e rispetto. Buona Pasqua a tutti!”.

Roberto Scazzosi, Presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate ricorda come la “ Pasqua sia un momento speciale, fatto di condivisione, vicinanza e speranza. Come BCC siamo felici di poter ospitare iniziative che, come questa, uniscono le persone e rafforzano il senso di comunità. Il nostro sostegno nasce dalla convinzione che una banca di credito cooperativo debba essere prima di tutto al servizio del territorio e delle famiglie. A tutti, i nostri più sinceri auguri di una serena Pasqua, da vivere con gioia e solidarietà.”

Con il calore e lo spirito che da sempre contraddistinguono, per il 41esimo anno consecutivo, il Milan Club Busto Garolfo porta avanti, con dedizione e spirito di partecipazione, una tradizione che coinvolge e avvicina le famiglie del territorio. Non mancate!