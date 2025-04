Il Venticinque aprile 1945-2025

In occasione di una ricorrenza importante come l’80.mo della Liberazione, nella mattina del 25 aprile avrà luogo a Busto Arsizio la commemorazione istituzionale, alla quale interverrà come oratore ufficiale il Prof. Raffaele Mantegazza.

La Sezione ANPI – insieme a molte altre Associazioni – ha anche organizzato per il 24 aprile alle ore 20,30 presso la Sala Verdi di via Pozzi 7 uno spettacolo musicale del complesso Barabàn intitolato “Venti5 d’Aprile. Note di Libertà per l’80° anniversario della Liberazione”.

Si tratterà di un momento di riflessione ma anche di festa perché il 25 aprile rappresenterà l’epilogo della Resistenza e la Liberazione dell’Italia dalla guerra, dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista.