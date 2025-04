PER NONNA ERSILIA. GRANDE FESTA PER I SUOI 100 ANNI

Busto Garolf – La Casa Famiglia Busto Garolfo ha una nuova centenaria: il 9 aprile scorso, alla presenza del Presidente del Gruppo Sodalitas Renato Pobbiati, del Vicesindaco di Busto Garolfo Andrea Milan e dei suoi familiari, la Signora Ersilia Garzoni ha festeggiato il suo primo secolo di vita.

Un appuntamento speciale per la Residente, originaria di Rho e nata il 3 Aprile del 1925. Una vita da casalinga in cui si è dedicata alla famiglia, alla cura degli affetti – sposata con tre figli – per ritagliarsi nel tempo libero, un po’ di spazio, per la sua vera passione: la musica.

Nel 2019 è entrata in Casa Famiglia, sempre allegra e di buon umore, gode delle cure amorevoli di tutta l’equipe, essendo diventata per tutti ‘Nonna Ersilia’.

La consegna da parte del Vice sindaco di un omaggio floreale, così come il quadro ricco di fotografie donato dall’equipe animativa, hanno reso la festa di compleanno davvero ricca di momenti emozionanti e unici per la Signora Garzoni e i suoi cari.

Dalla Coordinatrice della struttura socio sanitaria del Gruppo Sodalitas Laura Vismara, per continuare con Chantal Pinton responsabile dell’equipe animativa, arrivando al Presidente Pobbiati, sino al Vicesindaco che ha portato i saluti dell’Amministrazione, tutti hanno voluto dedicare un pensiero speciale a questo “esempio di tenacia e di dolcezza”.

Ad allietare il pomeriggio la partecipazione del coro “Coro per cantare” con musiche popolari e della tradizione. Un pomeriggio che ‘Nonna Ersilia’ inserirà tra i suoi ricordi più belli a dimostrazione che la Vita merita di essere vissuta sempre: a qualsiasi età e in qualsiasi condizione.