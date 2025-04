VALENTINA COGNETTA VS ANNALISA BARATTA: FINO ALL’ULTIMO VOTO

Nelle elezioni amministrative del 2021 venne riconfermato sindaco Giorgio Braga, ma la sua lunga stagione politica si infranse nel 2024 con il seguente ‘Comunicato stampa’:

“Nella mattinata del 2 aprile 2024, tutti i consiglieri di Minoranza (Andrea Francesco Nobili, Antonio Seminara, Francesca delle Stelle, Gabriele Marzorati) e quattro consiglieri comunali di maggioranza (Claudia Chiodini, Sofia De Dionigi, Marta Langé, Alessandro Mollica) hanno contestualmente rassegnato le loro dimissioni irrevocabili dalla carica di Consiglieri Comunali”.

Ciò comportò lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario Prefettizio (Sabrina Pane).

Dopo poco più di un anno domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 si voterà per il l’elezione del nuovo Consiglio comunale. Due le liste si confronteranno: la prima guidata da Valentina Cognetta (centrodestra) e la seconda da Annalisa Baratta che trova corrispondenze con la passata amministrazione.

DIDA 2024 – Giorgio Braga, fuori dal palazzo municipale, con i giornalisti al tempo dello scioglimento del Consiglio Comunale