Valentina Vs Annalisa: fino all’ultimo voto

Nelle elezioni amministrative del 2021 venne riconfermato sindaco Giorgio Braga, ma la sua lunga stagione politica si infranse nell’aprile 2024 con la sfiducia condensata nel seguente comunicato:

“Nella mattinata del 2 aprile 2024, tutti i consiglieri di Minoranza (Andrea Francesco Nobili, Antonio Seminara, Francesca delle Stelle, Gabriele Marzorati) e quattro consiglieri comunali di maggioranza (Claudia Chiodini, Sofia De Dionigi, Marta Langé, Alessandro Mollica) hanno contestualmente rassegnato le loro dimissioni irrevocabili dalla carica di Consiglieri Comunali”.

Ciò comportò lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario Prefettizio (Sabrina Pane).

Dopo poco più di un anno, domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 si voterà per l’elezione del nuovo Consiglio comunale. Due le liste si confronteranno: la prima guidata da Valentina Cognetta, la seconda da Annalisa Baratta. Mentre la seconda è conosciuta nel mondo politico per essere stata più volte assessore nelle passate stagioni, Valentina Cognetta fa il suo ingresso per la prima volta nel mondo politico locale.

Chi è la geometra Valentina Cognetta da Malvaglio…

Sono cresciuta a Malvaglio, ho residenza a Buscate e lo studio a Castano Primo. Ho scelto di far crescere il mio primo figlio nel paese in cui ho trascorso la mia giovinezza e dove risiede la mia famiglia da tempo. La mia professione mi porta ad avere contatti in tutto il Castanese, territorio al quale mi sento di appartenere. Sono rappresentante della Scuola Materna nella Commissione Mensa scolastica locale.

Cosa l’ha spinta a lanciarsi nella ‘bagarre’ politica…

Frequentando la scuola mi sono accorta che c’è molto lavoro da fare e bisogna andare al di là delle parole e prendere in mano la situazione se si vuole cambiare qualcosa. Non sarà facile perché il sistema è così forte, consolidato, al punto che risulta addirittura difficile cambiare il menù.

Qual è la composizione della sua lista elettorale?

Quello che ci unisce non è certamente la ‘politica’, ma il senso di appartenenza al nostro paese e la volontà di farlo uscire dal tunnel in cui è andato a finire. Sono parole per il momento, sincere, ma la voglia di dare una svolta alla nostra realtà locale c’è tutta. Ecco i candidati:

1 – Francesca delle Stelle;

2 – Andrea Francesco Nobili;

3 – Antonio Seminara;

4 – Marco Apruzzese;

5 – Christian Berra;

6 – Maria Buzzi;

7 – Danny Giuseppe Canzano;

8 – Luca Lamperti;

9 – Andrea Manzella;

10 – Andrea Italo Mazzucco;

11 – Marilisa Morcelli;

12 – Gabriele Zotta.

Il suo programma?

Innanzitutto la manutenzione del verde e dei parchi pubblici, la viabilità e le infrastrutture, migliorando la sicurezza stradale e realizzare il progetto della rotonda già esistente nell’area dei Centri Commerciali. Inoltre, la viabilità per il Cimitero andrebbe rivista…ma illustreremo in dettaglio il nostro programma nei prossimi incontri a Malvaglio e Robecchetto.

Quali sono i no e i sì delle passate stagioni politiche…

Il Centro Autistico avviato nella passata Amministrazione ci trova d’accordo con l’intento di allargarne la funzione nell’interesse dell’intera comunità.

Fino all’ultimo voto, dunque?

Mi auguro una competizione leale, nel reciproco rispetto tra me e Annalisa che non vedo l’ora di incontrare.