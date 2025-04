Un evento dedicato alla forza, alla competenza e al cuore cooperativo delle donne. Venerdì 9 maggio 2025, dalle 17.30 alle 19.00, l’Auditorium Don Besana della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate ospiterà il convegno “Leadership autorevole ed equilibrio. Forza femminile, cuore cooperativo”, promosso nell’ambito dell’edizione 2025 di “Generiamo Idee Insieme”, iniziativa di iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, in collaborazione con Confcooperative Donne Cooperazione Lombardia, ABID, ALO e ANC.

L’evento si aprirà con i saluti di Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, e Teresa Fiordelisi, presidente di IDEE, seguiti dall’intervento di Emanuela Rocca, Tenente Colonnello dei Carabinieri e Comandante del Gruppo di Rho. A introdurre i lavori sarà Elisabetta Roncalli, referente di IDEE presso la BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il convegno vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale. Interverranno Camilla Buttà, Sustainability, Diversity & Inclusion e Communication Manager di Vector S.p.A. società benefit, Michela Conterno, CEO di LATI S.p.A. società benefit, Eliana Alessandra Minelli, Professore Associato di Organizzazione Aziendale alla LIUC – Università Carlo Cattaneo, Federica Simonetto, fondatrice di Lemonlights e manager di SF&A, e Isabella Tovaglieri, europarlamentare. A moderare il confronto sarà Odile Robotti, CEO e founder di Learning Edge.

«Le donne sono il cuore grande del credito cooperativo. Con la loro sensibilità, la loro capacità di ascolto e la loro forza discreta, sanno sostenere allo stesso tempo il mondo dell’impresa e quello della famiglia, costruendo ponti tra bisogni economici e valori umani. La forza del credito cooperativo nasce dalla capacità di unire competenze, sensibilità e valori autentici. In questo percorso, il contributo delle donne è essenziale e insostituibile. Il convegno ‘Leadership autorevole ed equilibrio’ rappresenta non solo un momento di confronto, ma anche un riconoscimento del ruolo fondamentale che le donne rivestono all’interno delle nostre realtà: portatrici di visione, equilibrio, capacità di ascolto e innovazione». Così inquadra l’evento Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che ospita l’appuntamento. «Come presidente di una banca di credito cooperativo credo fermamente che la sensibilità femminile sia una risorsa preziosa per costruire un modello di cooperazione più umano, più inclusivo e più capace di rispondere alle sfide del futuro. Le donne sono portatrici di un’energia fatta di equilibrio, determinazione e grande attenzione al bene comune. È da questa forza, silenziosa ma potentissima, che vogliamo continuare a trarre ispirazione per costruire un futuro, che metta al centro la nostra umanità».

La partecipazione al convegno “Leadership autorevole ed equilibrio. Forza femminile, cuore cooperativo” è libera, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria al link dedicato: https://forms.gle/sv4yLWT3LZM9EYHcA. Al termine del convegno sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti.

L’iniziativa è sostenuta anche dal Fondo Sviluppo – Fondo Mutualistico di Confcooperative e si inserisce nel più ampio impegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate per promuovere una cultura della leadership inclusiva, ispirata ai valori della cooperazione e della responsabilità sociale.