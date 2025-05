BCC: Crowdfunding sociale

Oltre 50 persone presenti all’evento di lancio che ha aperto ufficialmente la call 2025 del progetto. Un percorso innovativo che unisce formazione, cofinanziamento fino a 5.000 euro e supporto alla comunicazione per realizzare progetti ad alto impatto

Grande partecipazione all’evento di lancio di “Progetti locali, cuore cooperativo”, il nuovo percorso di crowdfunding sociale promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con Ginger Crowdfunding. Più di 50 rappresentanti di associazioni, cooperative, fondazioni ed enti del terzo settore hanno gremito la hall della sede della banca giovedì 8 maggio, dando il via ufficiale a un’iniziativa che punta a generare impatto sociale, partecipazione e nuove reti di collaborazione nei territori.

«Il crowdfunding è uno strumento potente se messo al servizio di chi ha a cuore il bene comune -ha detto Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate-. Con questo progetto vogliamo accompagnare le buone idee e moltiplicarne l’impatto, sostenendole non solo economicamente, ma anche con strumenti concreti, visibilità e affiancamento. Se questa prima call darà i risultati che ci auguriamo, l’intenzione è quella di dare continuità al progetto, rafforzando il nostro impegno a favore del territorio».

La call è ufficialmente aperta. Fino al 16 maggio 2025 è possibile iscriversi al percorso formativo gratuito tramite il link: www.gingeracademy.it/corsi/progetti-locali-cuore-cooperativo-on-demand.html.

I primi 20 iscritti avranno accesso a una formazione completa on demand con il team di Ginger Crowdfunding, che li affiancherà in ogni fase: dalla definizione degli obiettivi alla pianificazione della comunicazione. Ma tutti coloro che si iscriveranno (entro il 16 maggio) potranno presentare la propria proposta progettuale entro il 24 giugno.

La piattaforma selezionerà i progetti più solidi, che saranno sottoposti alla banca per la scelta finale: 20 campagne da sostenere, che andranno online su Ideaginger.it entro la fine dell’anno.

Tutti i progetti selezionati saranno supportati dalla Bcc, che si farà carico del cofinanziamento fino al 30% dell’obiettivo di raccolta, per un massimo di 5.000 euro a progetto; dei costi di adesione alla piattaforma, compresi i 350 euro richiesti per l’iscrizione alla piattaform all’atto della pubblicazione online del progetto; della comunicazione attraverso la propria struttura.

Le campagne adotteranno il meccanismo del “tutto o niente”: i fondi saranno trasferiti solo se l’obiettivo sarà raggiunto o superato; in caso contrario, saranno restituiti ai donatori. Inoltre, la piattaforma non tratterrà alcuna percentuale: ogni euro raccolto andrà interamente al progetto.

«La forza del credito cooperativo è quella di essere vicino alle persone e alle realtà del territorio -ha sottolineato il direttore generale Roberto Solbiati-. Questo progetto esprime pienamente il nostro modo di fare banca: non solo supporto finanziario, ma ascolto, partecipazione e costruzione di valore condiviso».