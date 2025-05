Sabato 10 maggio al museo dei Fossili di Besano conferenza su Antonio Stoppani, primo direttore degli scavi paleontologici locali nel 1963

Il mese di maggio 2025, il Museo prevede un periodo ricco di appuntamenti curati da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, per raccontare il sito UNESCO del Monte San Giorgio, i suoi fossili e approfondire la storia della paleontologia attraverso alcune figure:

Sabato 10 maggio 2025 ore 15:00, la prof.ssa Cristina Lombardo, paleontologa dell’Università degli Studi di Milano, ripercorrerà la vita avventurosa e ricca di passioni per le scienze naturali di Antonio Stoppani, primo direttore degli scavi paleontologici a Besano nel 1863 meta delle sue ricerche sul territorio varesino insieme all’Isolino Virginia. La professoressa Lombardo, chiuderà un anno di appuntamenti che il Museo ha scelto di dedicare alla vita del famoso abate lecchese, del quale nel 2024 è stato festeggiato il bicentenario della nascita. Conclusa la conferenza, la prof.ssa Lombardo e il conservatore del Museo, dott. Fabio Bona, accompagneranno i partecipanti in una speciale e approfondita visita guidata alla collezione museale.

Prenotazione al seguente link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/conferenza-su-antonio-stoppani-636.html

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio del Monte San Giorgio, dichiarato sito Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra i rettili spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome 1 embrione.

I prossimi appuntamenti di Maggio

Domenica 18 maggio 2025, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2025, il Museo di Besano (IT) e il Museo di Meride (CH) propongono ai piccoli visitatori di avventurarsi alla scoperta del Triassico completando la visita da entrambi i lati del sito UNESCO durante la giornata. Chi riuscirà ad affrontare la visita ad entrambi i Musei, sarà in grado di scoprire quali tracce sono state lasciate da alcuni degli antichi abitanti di questo territorio, creandone una personale da portare con sé.

Durante la giornata presso Museo dei Fossili Besano sarà aperto dalle 10:30 alle 17:30 e saranno proposte due visite guidate, alle ore 10:30 e alle ore 15:00.Il costo del biglietto, comprensivo di visita guidata pari a € 6, può essere pagato al momento della prenotazione al seguente link: bit.ly/besanogiornatamusei2025 / www.archeologistics.it/servizi-educativi/giornata-dei-musei-a-besano-637.html

Il Museo dei Fossili di Meride sarà aperto dalle 9:00 alle 17:00. Per gli appuntamenti consulta:www.museodeifossili.ch

Sabato 24 maggio 2025 ore 15:00, in occasione del compleanno di Mary Anning, il Museo dei Fossili propone ai più piccoli una lettura animata per scoprire le avventure di una giovane e tenace scopritrice di fossili, a più di duecento anni dalla sua nascita. Prima a ritrovare, preparare e studiare un fossile di ittiosauro sulle scogliere di Lyme Regis, suo paese natale, il suo contributo a questi ritrovamenti non le venne riconosciuto in vita. Scoperti grazie alla paleontologa i segreti dei “pesce lucertola”, andremo a conoscerli dal vivo tra i fossili esposti nelle sale del museo!

Il costo del biglietto, comprensivo di visita guidata pari a € 6, può essere pagato al momento della prenotazione al seguente link: www.archeologistics.it/servizi-educativi/il-compleanno-di-mary-anning-638.html

Nel dettaglio gli orari di apertura ordinaria del Museo dei Fossili:

sabato e martedì 14:00 – 17:30

domenica 10:30 – 17:30

Per info e prenotazioni: www.museodibesano.it

museo@comune.besano.va.it| +39 328 8377206 |IG @museodeifossilidibesano