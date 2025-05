AMAGA, COMPOST 2.0: ‘LA NUOVA ERA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO CON L’AUSILIO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE’

Abbiategrasso – Innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile devono procedere di pari passo. Un’idea che anima da sempre l’azione e l’impegno quotidiano di Amaga SpA e che trova una sua declinazione concreta anche nel nostro video corso dedicato al Compostaggio Domestico, interamente realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale.

Una novità assoluta sul territorio quella portata dalla Public Utility dell’Ovest Milanese e che in base all’alto numero di adesioni, sta già suscitando grande interesse tra i cittadini.

Accanto all’I.A. sono state sfruttate al meglio le professionalità messe a disposizione dai tecnici del settore Ambiente, Fatturazione e Comunicazione di Amaga SpA.

“L’Intelligenza Artificiale in prospettiva andrà a costituire sempre di più un prezioso alleato nelle attività quotidiane della Società, ma non pregiudicherà mai il ruolo centrale e insostituibile rappresentato dal patrimonio umano. Tant’è che i consueti processi aziendali, così come in questo caso la rendicontazione, continueranno ad essere gestiti in modo tradizionale, seppur, sempre più ottimizzati” osserva il Presidente Piero Bonasegale.

Il ‘Know How’ di Amaga Spa, dunque, resta protagonista e ha permesso di ottenere un prodotto connotato da standard qualitativi molto elevati e che sarà presentato al pubblico sabato 17 maggio, dalle 10,30, in avanti presso la Sala Consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Più nel dettaglio, il “format” è caratterizzato da 8 moduli per un totale di 40 minuti intervallati da 3/4 domande a quiz per il consolidamento delle competenze.

L’incontro di sabato ha una duplice valenza: da un lato, presentare le novità del corso, dall’altro lato, quello di illustrare come cambieranno da quest’anno le modalità di rendicontazione ed iscrizione all’albo che permetteranno di ottenere lo sconto in fattura.

E’ quindi indicato, sia a chi già pratica il compostaggio, sia a chi è interessato ad incominciare.

A questo proposito, Amaga Spa ha già in programma di mettere in agenda ulteriori incontri così da fornire altre occasioni di approfondimento e assistenza ai cittadini che abbiano dubbi o necessità di chiarimenti rispetto alla nuova forma di rendicontazione.

“Ancora una volta – conclude il Presidente di Amaga SpA – la nostra Azienda si conferma al servizio dei cittadini. Il corso di compostaggio 2.0 non a caso, è stato pensato per offrire al maggior numero di utenti la possibilità di apprendere questa pratica frequentando il corso anche da remoto, così da organizzare al meglio il tempo da dedicare a quest’attività che in primis fa bene al nostro Ambiente ma che fa anche risparmiare chi la sceglie”.