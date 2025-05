Domenica 18 maggio alla scoperta dei fossili del Triassico per la giornata internazionale dei musei a Besano (Va) e Meride (CH)

Domenica 18 maggio 2025, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2025, il Museo di Besano (IT) e il Museo di Meride (CH) propongono ai piccoli visitatori di avventurarsi alla scoperta del Triassico completando la visita da entrambi i lati del sito UNESCO durante la giornata. Chi riuscirà ad affrontare la visita ad entrambi i Musei, sarà in grado di scoprire quali tracce sono state lasciate da alcuni degli antichi abitanti di questo territorio, creandone una personale da portare con sé.

Durante la giornata presso Museo dei Fossili Besano sarà aperto dalle 10:30 alle 17:30 e saranno proposte due visite guidate, alle ore 10:30 e alle ore 15:00.Il costo del biglietto, comprensivo di visita guidata pari a € 6, può essere pagato al momento della prenotazione al seguente link: bit.ly/besanogiornatamusei2025 / www.archeologistics.it/servizi-educativi/giornata-dei-musei-a-besano-637.html

Il Museo dei Fossili di Meride sarà aperto dalle 9:00 alle 17:00. Per gli appuntamenti consulta:www.museodeifossili.ch

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio del Monte San Giorgio, dichiarato sito Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra i rettili spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome 1 embrione.

Il Museo dei fossili di Meride (CH), ristrutturato e ampliato dall’architetto ticinese Mario Botta, è stato inaugurato il 13 ottobre 2012. La struttura mostra una raccolta di fossili di animali e piante provenienti dagli eccezionali giacimenti del Monte San Giorgio, oggi iscritto nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Una ricostruzione lunga 2.5 m del sauro terrestre Ticinosuchus accoglie il visitatore del nuovo Museo dei fossili, situato nel centro del paese di Meride. Esso viveva circa 240 milioni di anni fa ai margini di un mare subtropicale, insieme a molti pesci e altri sauri marini che si erano adattati alla vita acquatica. L’eccezionale stato di conservazione degli scheletri del Triassico Medio del Monte San Giorgio ha reso la “montagna dei sauri” un sito naturalistico di fama mondiale, oggi iscritto nel Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Distribuito su quattro piani, il museo presenta una grande varietà di esseri viventi, che abitavano il mare e la costa del Ticino meridionale di allora. Illustrazioni, modelli, animazioni 3D, in Realtà Aumentata (AR) e in Realtà Virtuale (VR) rendono comprensibile al visitatore questo mondo scomparso, i cui fossili sono stati estratti, preparati e descritti scientificamente da specialisti svizzeri e italiani a partire dal 1850.

Prossimo appuntamento di maggio a Besano:

Sabato 24 maggio 2025 ore 15:00, in occasione del compleanno di Mary Anning, il Museo dei Fossili propone ai più piccoli una lettura animata per scoprire le avventure di una giovane e tenace scopritrice di fossili, a più di duecento anni dalla sua nascita. Prima a ritrovare, preparare e studiare un fossile di ittiosauro sulle scogliere di Lyme Regis, suo paese natale, il suo contributo a questi ritrovamenti non le venne riconosciuto in vita. Scoperti grazie alla paleontologa i segreti dei “pesce lucertola”, andremo a conoscerli dal vivo tra i fossili esposti nelle sale del museo!

Il costo del biglietto, comprensivo di visita guidata pari a € 6, può essere pagato al momento della prenotazione al seguente link: www.archeologistics.it/servizi-educativi/il-compleanno-di-mary-anning-638.html

Nel dettaglio gli orari di apertura ordinaria del Museo dei Fossili:

sabato e martedì 14:00 – 17:30

domenica 10:30 – 17:30

Per info e prenotazioni: www.museodibesano.it

museo@comune.besano.va.it| +39 328 8377206 |IG @museodeifossilidibesano