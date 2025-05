Sacro Monte di Varese: visita guidata gratuita all’antico borgo di Santa Maria del Monte e alla cripta

Fino a settembre al Sacro Monte di Varese sono in programma speciali visite guidate gratuite dedicate a questo luogo eccezionale e patrimonio dell’Umanità dal 2003. Il programma è molto ricco e prevede visite nel borgo e lungo i percorsi storici di avvicinamento a Santa Maria del Monte, con ingresso anche all’interno di alcuni dei musei del borgo. Le visite sono gestite da Archeologistics, impresa sociale che gestisce i musei presenti nel borgo.

L’iniziativa è del Comune di Varese e rientra nel progetto “Da Globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali”, sostenuto dal Ministero del Turismo e volto alla valorizzazione dei Comuni nel territorio del Sito UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”.

Giovedì 22 maggio alle 16 e sabato 24 maggio alla stessa ora è possibile partecipare a una visita guidata gratuita all’antico Borgo di Santa Maria del Monte. Il percorso prevede l’ingresso alla cripta del Santuario. Il percorso ha una durata di quasi due ore.

Il borgo di Santa Maria del Monte si è sviluppato nei secoli intorno al Santuario: nelle sue vie si conservano tracce dei secoli di storia. Epigrafi romane reimpiegate, colonne e archi murati che testimoniano le trasformazioni che il piccolo borgo ha subito nel corso dei secoli. La passeggiata si concluderà con la visita all’antica Cripta, prima chiesa edificata sulla montagna nel IX –X secolo. Vero cuore della storia di Santa Maria del Monte, custodisce testimonianze artistiche ed archeologiche che attestano l’antichità del culto sulla montagna.

Le visite sono gratuite e racconteranno il Sacro Monte e il suo borgo attraverso i secoli: si parte dagli inizi del Novecento, quando, grazie alla vista che si estende dal Lago Maggiore fino a Milano e non solo e alla funicolare che consentiva un accesso facile al borgo, è stato meta turistica di grande importanza, nonché resistenza dell’artista Lodovico Pogliaghi, di cui si visterà la dimora. Sarà raccontata anche la devozione a Maria e la grande importanza che la fede ha avuto in questo luogo, portando attraverso i secoli alla costruzione di edifici di culto di cui troviamo gli antichi resti sotto al Santuario, nella Cripta riccamente affrescata durante il XIV secolo.

Altre visite avranno come focus il cammino, per raccontare come si raggiunge il borgo oggi, attraverso il Viale della Cappellecostruito nel XVII secolo, e come lo si raggiungeva in passato, percorrendo le antiche vie che da Velate portavano, attraverso le montagne del Campo dei Fiori, in cima al Sacro Monte.

La partecipazione alle visite è su prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti:

tel: +39.3664774873 – email: info@sacromontedivarese.it – www.sacromontedivarese.it

I prossimi appuntamenti

DAL BORGO AL LAGO: camminata dal Sacro Monte alla Schiranna

Camminata guidata dalla montagna al Lago di Varese, in occasione di “è VA con il cuore”, 7^ tappa del progetto regionale “Cuori olimpici”. Partiremo al mattino presto dal Sacro Monte di Varese per raggiungere a piedi il lago: sarà l’occasione per percorrere il Viale delle Cappelle, raggiungere lo storico borgo di Velate con la sua torre, addentrarci nelle vie di Casciago fino a Mustonate. Una camminata all’insegna della cultura, della natura e dello sport.

Durata: 3.5 ore

Costi: gratuito

Date: sabato 05 luglio ore 8.00

Percorso adatto a chi è abituato a camminare ed allenato.

PRIMA DEL SACRO MONTE: lo storico sentiero da Velate

Come si raggiungeva il borgo di Santa Maria del Monte prima che venisse edificato il Viale delle Cappelle nel XVII secolo? Le antiche vie erano sentieri di montagna che partivano da alcuni paesi a valle di particolare importanza storica e culturale.

Noi percorreremo uno dei più importanti, quello da Velate e sarà l’occasione non solo per mettersi sulle tracce degli antichi pellegrini ma anche per immergersi nel contesto naturalistico del Parco Regionale del Campo dei Fiori. Raggiungeremo la meta per una passeggiata guidata tra le vie del borgo di Santa Maria del Monte e nel Santuario.

Per chi lo desidera, al pomeriggio possibilità di visitare la Cripta, antica chiesa di Santa Maria del Monte.

Durata: 2.5 ore

Costi: gratuito (visita al pomeriggio della Cripta- opzionale- costo 5€ cad.)

Date: giovedì 25 settembre 2025, ore 9.30 / sabato 27 settembre 2025 ore 9.30 + pomeriggio Cripta