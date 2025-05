Apre a Dairago un nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica

Un nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica dedicato alla salute della donna e dell’uomo apre a Dairago, grazie all’impegno congiunto dell’associazione Salute Donna ODV, della sezione di Magenta, e delle istituzioni del territorio. La presentazione ufficiale si terrà martedì 27 maggio 2025, alle ore 21.00, nella Sala Consiliare di via Damiano Chiesa 14.

L’iniziativa sarà introdotta dal sindaco di Dairago, Paola Rolfi, e dal vicesindaco Nicolò Gatti, che porteranno i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando il valore di questo nuovo presidio come strumento concreto di prevenzione e promozione della salute a livello locale. Accanto all’amministrazione, interverranno anche i rappresentanti di Ccr Insieme Ets, che gestisce la mutua di comunità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, partner del progetto, a testimonianza dell’importanza del sostegno reciproco e della sinergia tra pubblico, volontariato e mondo mutualistico.

«Sono molto soddisfatta che Salute Donna ODV, già attiva nel nostro territorio a partire dal 2019, implementerà la sua preziosa azione di prevenzione delle malattie oncologiche rivolta alla cittadinanza dairaghese attraverso attività di screening e iniziative di sensibilizzazione sui fattori di rischio e i corretti stili di vita», ha dichiarato il sindaco di Dairago, Paola Rolfi. «Tale importante risultato è frutto della manifestazione d’interesse promossa dall’Amministrazione Comunale ed e stato ottenuto anche grazie alla sponsorizzazione della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, realtà attenta alle esigenze del territorio in cui opera. Il mio più grande ringraziamento va a Salute Donna ODV e alla sua rete di medici e volontari, la cui professionalità e competenza è già conosciuta e apprezzata dalla cittadinanza: l’attività di prevenzione da lei promossa è un elemento fondamentale nella tutela della salute».

«Quando pubblico, privato e volontariato lavorano insieme, come in questo progetto, i risultati sono tangibili e duraturi. L’ambulatorio di Dairago sarà un presidio prezioso per tante famiglie e un punto di riferimento per chi crede che la salute sia un diritto che va protetto ogni giorno», ha commentato Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Nel corso della serata di presentazione del nuovo ambulatorio di Dairago prenderanno la parola Mariella Berra, delegata della sezione di Magenta di Salute Donna Odv, e Pinuccia Pisoni, vice delegata, che illustreranno obiettivi, finalità e attività dell’ambulatorio, evidenziando il ruolo dell’associazione nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica.

Al centro dell’incontro l’intervento della dottoressa Laura Balzarotti, dirigente medico della Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale G. Fornaroli di Magenta (ASST Ovest Milanese) e referente scientifica di Salute Donna, che offrirà un approfondimento sul valore medico e sociale della prevenzione, sul percorso diagnostico e sulla collaborazione tra enti e operatori sanitari.

«L’apertura dell’ambulatorio a Dairago rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno per una sanità di prossimità che metta al centro la persona e i suoi bisogni reali», ha commentato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets. «La prevenzione oncologica non è soltanto un’opportunità per evitare malattie gravi, ma è un atto di responsabilità collettiva: significa agire prima che il problema si presenti, significa risparmiare sofferenze, risorse e tempo. Promuovere la prevenzione significa costruire una comunità più consapevole, più informata e più forte».

L’apertura dell’ambulatorio a Dairago aggiunge forza a una rete solidale costruita sul territorio, che unisce istituzioni, volontariato e mondo cooperativo con l’obiettivo comune di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita delle persone.

