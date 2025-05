Il 13° Trofeo ciclistico “Mariangela con noi”

Domenica 1° giugno 2025, Somma Lombardo ospiterà una delle manifestazioni più attese del calendario ciclistico giovanile femminile: il 13° Trofeo “Mariangela con noi”, valido come prova del Campionato Lombardo Donne Esordienti e Allieve e inserito nel circuito nazionale Trofeo Rosa. Organizzata con passione e determinazione dall’ASD Velo Club Sommese, la gara rappresenta un appuntamento dal forte valore simbolico, sportivo e sociale, impreziosito dalla suggestiva location del Parco e Museo del Volo Volandia.

La manifestazione assegna le maglie di campionessa lombarda nelle tre categorie giovanili femminili: Esordienti primo anno, Esordienti secondo anno e Allieve

“Con immenso piacere abbiamo accolto l’assegnazione del Campionato Lombardo al Velo Club Sommese. È un riconoscimento per il nostro impegno nel ciclismo giovanile. Le difficoltà sono tante, ma la nostra determinazione, unita al sostegno dei nostri amici sponsor, ci permette ancora una volta di portare avanti questa manifestazione. Mariangela è sempre con noi, e questo trofeo continua a essere la sua voce”, ha dichiarato il presidente del Velo Club Sommese Silvio Pezzotta

“Il lavoro instancabile del Velo Club Sommese, un’associazione profondamente radicata nella comunità, ha portato a Somma Lombardo un appuntamento di grande prestigio nel panorama ciclistico nazionale”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo Garolfo e Buguggiate, sponsor e sostenitore dell’evento. “È grazie all’impegno di realtà locali come questa che il nostro territorio può ospitare eventi capaci di unire sport, giovani e memoria, diventando punto di riferimento anche oltre i confini regionali. Come banca locale, siamo orgogliosi di essere alfianco di chi ogni giorno lavora per costruire valore, coesione e futuro”.

La gara si svolgerà su un circuito di 6 chilometri intorno a Volandia, con partenza alle ore 11.30 per le Esordienti e alle 14.00 per le Allieve. Dalle 9,00 alle 10,30 si effettuerà la verifica delle licenze. Le premiazioni, previste alle ore 17.00, assegneranno riconoscimenti alle prime dieci classificate per ciascuna categoria. La competizione sarà presidiata da giudici della FCI.

Un pensiero commosso è rivolto in questa gara alla memoria di Mariangela, la giovane a cui il trofeo è dedicato, figlia del presidente del Velo Club Sommese. Ogni edizione è un modo per sentirla ancora “vicina”, con il suo ricordo che attraversa il tempo e motiva ogni sforzo organizzativo. “Tu sarai il 13° Gran Premio per sempre”, recita la dedica.

Il sindaco Stefano Bellaria ha sottolineato la portata dell’evento: “Il Trofeo ‘Mariangela con noi’ è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote, ma quest’anno assume una valenza speciale grazie all’assegnazione delle maglie di campionessa lombarda. Le ragazze che si sfideranno qui dovranno dare il meglio, e comunque vada, ne usciranno vincitrici”. Il primo cittadino ha voluto anche ringraziare il presidente Pezzotta, il personale del Velo Club, e il team di Volandia, guidato da Marco Reguzzoni, augurando alle ragazze di “spiccare il volo… nello sport e nella vita”.

A conferma del valore culturale e territoriale della manifestazione, è arrivato anche il sostegno della Camera di Commercio di Varese, tramite il progetto Varese Sport Commission. Il presidente Mauro Vitiello ha evidenziato come eventi di questo calibro promuovano lo sport e il territorio, attirando atlete da tutta Italia e generando “un virtuoso intreccio tra turismo, sviluppo locale e sport”.

Un altro segno distintivo dell’impegno del Velo Club Sommese è il sostegno a Ciclofficina Ciclone, laboratorio sociale gestito dalla cooperativa Progetto 98, che a Somma Lombardo offre nuove opportunità a persone con disabilità acquisita. Attraverso la riparazione delle biciclette, la ciclofficina insegna resilienza e reintegrazione, dimostrando che “anche ciò che è rotto può tornare a nuova vita”. Uno spazio di inclusione e impatto sociale, perfettamente in sintonia con i valori della manifestazione.

Il 13° Trofeo Mariangela con noi è molto più di una gara ciclistica. È la testimonianza che lo sport può essere strumento di memoria, crescita e inclusione. A Somma Lombardo, il primo giugno, le ragazze correranno per un titolo, ma soprattutto per un’idea di futuro.

Iscrizioni

Le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema on-line, fattore K, della Federazione Ciclistica Italiana, ID 176290 ESORDIENTI -176289 ALLIEVE. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 20 del 29 05.25

Servizi: scorte tecniche STRIM, assistenza medica a cura di SOS dei Laghi, Cicli Borg assistenza tecnica

Sponsor: Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Elmec, Gigante, Volandia, Gilegno srl, Camera di Commercio di Varese, Cicli Ambrosini, Show Room come tu mi vuoi, Silca Calze e Collant, L’angolo dell’Estetica, Taddeo Assicurazioni Unipol, Molino Grassi, Catalani sas commercio rottami, Giesse risarcimento danni, M.i. srl carpenteria metallica, S-Works, Cicli Valsarona, Sky Gates servizi aeroportuali, Td group, distributori automatici Magretti, grafica Essezeta.

Premi alle prime classificate offerti da Galotti Gioielleria.