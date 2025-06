Avis Legnano saluta con orgoglio la nomina di Pierangelo Colavito a presidente di Avis Lombardia

Avis Legnano accoglie con grande soddisfazione la nomina di Pierangelo Colavito a presidente di Avis Lombardia, avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo regionale che era stato eletto durante l’assemblea di rinnovo cariche di sabato 10 maggio.

Donatore dal 1993, 52 anni d’età e residente a Rescaldina (Mi), Pierangelo Colavito è una figura centrale nella storia della sezione legnanese: componente del consiglio direttivo dal 2009, ne ha assunto la presidenza per due mandati, dal 2016 al 2024, accompagnando l’associazione in un importante percorso di crescita e rinnovamento. Da marzo 2025 è tesoriere di Avis Legnano, incarico che oggi ricopre con lo stesso spirito di servizio che lo ha sempre contraddistinto. A livello nazionale, ha ricoperto anche per tre mandati il ruolo di consigliere di Avis.

«Per chi è cresciuto facendo il volontario, oltre che in Avis, anche tra le fila della Croce Rossa, dell’Admo e dell’Aido, il volontariato non è solo un’attività: è una visione del mondo, un modo di abitare il tempo e le relazioni. È senso civico, è responsabilità condivisa, è la scelta quotidiana di mettere le proprie energie a disposizione degli altri -dice l’attuale presidente di Avis Legnano, Renato Zucca-. Ed è proprio da questa visione che nascono esperienze come quella maturata a Legnano, dove il lavoro comune ha dimostrato quanto si possa fare quando si agisce insieme, unendo competenze, idee e valori».

«In questi anni, Avis Legnano ha costruito qualcosa che va oltre la somma dei singoli impegni: ha saputo guardare oltre l’orizzonte immediato, lasciando spazio a nuove energie e nuove visioni. Perché costruire significa anche sapere quando è il momento di passare il testimone, con coraggio e fiducia. Come ci insegna la storia, ogni vera crescita nasce da scelte coraggiose, da chi ha saputo cambiare per il bene collettivo. E proprio nel volontariato, come nella società, è fondamentale saper rinnovarsi: valorizzare chi arriva dopo, scommettere sui giovani, garantire trasparenza e visione sono i segni concreti di un’associazione che non si limita a custodire il passato, ma lavora per costruire il futuro».

Avis Legnano saluta con orgoglio questo nuovo incarico di Pierangelo Colavito, nella certezza che saprà guidare l’associazione regionale con lo stesso spirito con cui ha sempre vissuto il suo impegno: passione, competenza e visione condivisa. «A lui vanno i nostri migliori auguri -conclude Zucca-, con la consapevolezza che il suo nuovo ruolo sarà occasione per far crescere ancora di più il valore del dono, della partecipazione e della comunità».