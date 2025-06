Cerba HealthCare Italia non sta cercando alcuna nuova sede ad Abbiategrasso

In merito a recenti indiscrezioni apparse sulla stampa locale e sui social, Cerba HealthCare Italia precisa che non è in corso alcuna ricerca di nuove sedi ad Abbiategrasso. Le voci relative a un possibile trasferimento in via Novara sono prive di ogni fondamento.

Le attività del centro proseguono regolarmente negli attuali spazi, che restano pienamente funzionali e adeguati allo svolgimento dei servizi di laboratorio e ambulatoriali offerti alla cittadinanza.

Cerba HealthCare ringrazia per l’attenzione e la fiducia che la comunità di Abbiategrasso continua a dimostrare e conferma il proprio impegno a garantire qualità, continuità ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.