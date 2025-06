TURBIGO-CASTANO. Una ‘Festa della Repubblica’ bagnata quella che si è svolta nell’asse longitudinale del paese con una partecipazione importante di mezzi e persone. Si tratta di una espressione comune della ‘festa repubblicana’ di Turbigo e Castano Primo, realizzata per la prima volta al tempo del sindaco Rudoni (Castano) e Garavaglia (Turbigo) con lo scopo di ottimizzare i diversi momenti ‘associativi’ in cui si articola la manifestazione e dare un maggiore spessore al significato della ‘Repubblica’.

Il tempo nuvoloso non prometteva bene e qualcuno ha optato per fare la manifestazione all’aperto. Le nuvole hanno ‘osservato’ il campo fino ad una certa ora, ma poi si è messo a piovere a dirotto. proprio mentre i ragazzi stavano cantando l’inno italiano, inondati da coriandoli tricolori, … ma è stato bello lo stesso…

