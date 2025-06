Giugno 2025: quattro visite alle chiese giubilari della Provincia di Varese

In occasione dell’Anno Giubilare, nel mese di giugno Archeologistics, impresa sociale che si occupa di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Varese, organizza quattro visite guidate alle chiese giubilari della Provincia di Varese. Lunedì 09 giugno inizia così un percorso che unisce arte sacra, spiritualità e storia del territorio.

La rassegna è stata introdotta mercoledì 28 maggio 2025 presso Materia Spazio Libero: un dialogo tra Elena Castiglioni e Don Matteo Resteghini che ha offerto uno sguardo integrato tra il valore storico-artistico e quello religioso delle chiese coinvolte. Le visite si svolgeranno ogni lunedì di giugno dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ed avranno come oggetto le chiese giubilari della Provincia di Varese.

La prima visita avrà luogo lunedì 09 giugno al Sacro Monte di Varese: i partecipanti visiteranno il Santuario di Santa Maria del Monte, la cui storia millenaria collegata al culto mariano è visibile nella stratificazione di diverse epoche negli edifici, dipinti e sculture che lo compongono. A partire dalla Cripta romanica, continuando con l’edificio rinascimentale e la decorazione barocca, fino agli interventi novecenteschi di Lodovico Pogliaghi.

Le visite seguenti vedranno come mete il 16 giugno il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno, che fu eretto a fine XV secolo per ospitare la statua della Madonna del Miracolo; il 23 giugnol’ottocentesca Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate, anch’essa legata ad un antico culto mariano, infatti sorge sopra a due antiche chiese dedicate a Maria; infine, il 30 giugno si visiterà il Santuario di Santa Maria del Sasso a Caravate, dedicato all’Assunzione di Maria ed edificato nel XVI secolo ma dalla storia ben più antica.

Le visite hanno un costo di € 7 cad. per una durata di 2 ore.

Info e prenotazioni: bit.ly/ChieseGiubilari2025 / https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/visite-alle-chiese-giubilari-643.html

Contatti: www.archeologistics.it

+39 328.8377206 | info@archeologistics.it | fb: Archeologistics