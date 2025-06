Appuntamento in Giardino: visite guidate e musica tra Casa Museo Pogliaghi a Varese e San Carlone ad Arona nel week end del 7 e 8 giugno

Sabato 07 e domenica 08 giugno 2025 si terrà Appuntamento in Giardino, organizzata da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia): a questa manifestazione, pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, hanno aderito la Casa Museo di Lodovico Pogliaghi (Sacro Monte di Varese) e la Statua di San Carlo ad Arona (NO), entrambi luoghi di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e gestiti da Archeologistics, impresa sociale che si occupa di promozione e valorizzazione museale .

Nella cornice eclettica della Casa Museo Pogliaghi nel borgo del Sacro Monte di Varese gli appuntamenti sono ben tre: sabato 07 e domenica 08 alle ore 11.00 vi aspettano due visite guidate al giardino dove sono disseminate statue, capitelli, reperti archeologici di diverse epoche e opere dello stesso Pogliaghi, oltre ad alberi secolari e piante autoctone e non. Le visite si concluderanno all’interno della Casa Museo, dove una collezione d’arte e di oggetti provenienti da tutto il mondo affollano le stanze della dimora sacromontina di Pogliaghi.

COSTI: 5€ cad. (ingresso e visita guidata)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: bit.ly/AppuntamentoGiardinoPogliaghi / https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/nel-giardino-di-casa-pogliaghi-641.html

Il terzo appuntamento per la Casa Museo Pogliaghi è per domenica 08 giugno alle ore 16.30, quando un concerto animerà l’atelier dell’artista, nel cuore della Casa Museo: dal titolo “La Musica Notturna di Buenos Aires”, il concerto sarà un omaggio alla musica popolare argentina. A precederlo, alle ore 15.00, ci sarà una visita guidata al giardino e alla Casa Museo inclusa nel biglietto.

COSTI: 10€ cad. (comprensivo anche della visita guidata)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: bit.ly/BuenosAiresPogliaghi / www.archeologistics.it/servizi-educativi/la-musica-notturna-di-buenos-aires-642.html

Spostandoci sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, su una collina panoramica di Arona, anche la Statua di San Carlo Borromeo vi attende per delle visite guidate speciali. Alle ore 10.00 e alle ore 14.30 di sabato 07 e domenica 08 giugno partiranno delle visite guidate che racconteranno la storia della Statua seicentesca del Sancarlone, che più di tutte spicca nel giardino botanico, fino alla storia delle contemporanee sculture di Marco Mantovani, allievo di Lodovico Pogliaghi. Mantovani donò molte sue opere all’Ambrosiana, che decise di inserirle nel giardino del Sancarlone. La visita si concluderà sulla terrazza panoramica del San Carlo e, per chi vorrà, sarà possibile avventurarsi anche al suo interno, dove una scala alla marinara conduce fin dentro alla testa della Statua.

COSTI: 13€ cad. intero / €8 ridotto 6-16 anni / €5 ridotto AMP o persone con disabilità

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: bit.ly/AppuntamentoGiardinoSanCarlo / www.archeologistics.it/servizi-educativi/il-giardino-del-san-carlo-640.html

INFO

info@casamuseopogliaghi.it / +39.3288377206 / www.casamuseopogliaghi.it

statuasancarlo@ambrosiana.it / +39 0322 249 669 / www.statuasancarlo.it