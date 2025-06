Solidarietà, prevenzione oncologica e cultura: a Busto Garolfo il 10 giugno la serata di CCR Insieme ETS della Bcc

Una serata per celebrare il valore della condivisione, della solidarietà e dell’impegno sociale. Martedì 10 giugno alle 21, l’Auditorium Don Besana di Busto Garolfo ospiterà “Due anni in una sera”, l’appuntamento organizzato da CCR Insieme ETS, il braccio operativo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per la muta di comunità dei soci della banca, per ripercorrere le tappe più significative delle attività svolte nel biennio passato e presentare le proposte per i mesi a venire.

Oltre a ripercorrere le attività svolte l’incontro sarà anche proiettato verso il futuro: saranno presentati gli eventi, le campagne di prevenzione oncologica e le nuove proposte culturali e di viaggi che animeranno il secondo semestre 2025, confermando la vitalità e la ricchezza dell’offerta culturale e sociale del CCR Insieme.

«“Due anni in una sera” non è solo un’occasione per guardare indietro, ma un momento per ritrovare il senso di ciò che facciamo insieme: creare relazioni, costruire cultura, promuovere la solidarietà. In questi due anni abbiamo affrontato temi importanti, dalla prevenzione oncologica al benessere sociale, abbiamo viaggiato, ci siamo emozionati, abbiamo condiviso esperienze che ci hanno arricchito», ha dichiarato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme ETS. «Questa serata vuole essere un ponte tra ciò che abbiamo vissuto e ciò che ci aspetta, sempre con lo sguardo rivolto al territorio e ai valori del Credito Cooperativo che ci ispirano ogni giorno».

Il Circolo Culturale Ricreativo (CCR), nato nel 1997 su iniziativa della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, si è sempre posto come ponte tra la banca e la comunità, promuovendo attività volte all’arricchimento culturale, all’incontro tra le persone e alla valorizzazione del tempo libero.

«La nostra BCC è da sempre vicina al territorio non solo attraverso il credito, ma sostenendo percorsi di crescita culturale, sociale e collettiva concreta sulla base dei valori fondanti delle banche di credito cooperativo: radici solide, uno sguardo aperto al futuro e l’impegno costante per il bene comune», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Nel 2016, con la nascita di BCC Insieme Mutua, il mondo del Credito Cooperativo ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico della mutualità, dando concretezza a un sistema integrativo a supporto della sanità pubblica, in collaborazione con COMIPA. Da qui è partita un’integrazione sempre più forte tra le due realtà associative, culminata nel 2023 nella nascita di CCR Insieme ETS, espressione evoluta della missione originaria: promuovere la crescita culturale, sociale e morale dei soci e del territorio.

CCR Insieme ETS si muove oggi su più fronti: propone visite a mostre e musei, organizza spettacoli e convegni, corsi e seminari, oltre a gite e viaggi, senza mai perdere di vista i valori fondanti del Credito Cooperativo: l’inclusione, la solidarietà e la costruzione del bene comune. Valori sanciti dall’articolo 2 dello statuto delle BCC, che ispirano ogni attività dell’associazione, nel segno della mutualità, della coesione sociale e della promozione di una crescita sostenibile.

“Due anni in una sera” sarà quindi molto più di un semplice bilancio: sarà un momento di incontro autentico, dove passato e futuro si intrecciano per dare continuità a una visione che mette al centro la persona, la comunità e la voglia di crescere insieme.