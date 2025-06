BCC: approvato il bilancio di Ccr Insieme Ets

Domenica 8 giugno i soci riuniti in sala Don Besana hanno approvato all’unanimità il consuntivo 2024 e il preventivo 2025. Il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi: «Strumento che va oltre la sua funzione. Iscriversi è un modo concreto per fare il bene, insieme»

Una sala gremita, un’atmosfera intensa e partecipata, il segno concreto di un’appartenenza che si rafforza anno dopo anno. Si è svolta domenica mattina, 8 giugno, nella sala Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, l’assemblea annuale di Ccr Insieme Ets, l’associazione mutualistica creata e sostenuta dalla banca e punto di riferimento per la comunità locale. Un appuntamento sentito e molto atteso, che ha visto la presenza di oltre 200 soci e la piena approvazione, all’unanimità, del bilancio consuntivo 2024 e del bilancio preventivo 2025.

Come ha ricordato la presidente Maria Carla Ceriotti nel suo intervento, «presentare un bilancio non è mai un atto puramente contabile: è un gesto di trasparenza e responsabilità, che restituisce visibilità al cammino fatto, al valore generato, agli obiettivi che ci poniamo. È soprattutto un’occasione per ricordare insieme chi siamo e perché esistiamo. E l’identità di Ccr Insieme Ets si conferma nella sua essenza: una comunità in cammino, un presidio di prossimità, una rete concreta di solidarietà orizzontale».

Un’identità che oggi coinvolge 637 soci, in netta crescita rispetto ai 558 dell’anno precedente: un +14% in dodici mesi che riflette la vitalità dell’associazione e il rafforzamento del senso di appartenenza. Una crescita trasversale, che coinvolge tutte le fasce d’età: circa un terzo dei soci ha meno di 50 anni, mentre oltre il 40% è rappresentato da donne. Una compagine equilibrata, attiva, motivata, che vede nella mutualità non un concetto astratto, ma un modo concreto di prendersi cura delle persone.

Tra i momenti più significativi dell’assemblea, anche l’intervento del presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, che ha voluto sottolineare il valore strategico di Ccr Insieme Ets per il territorio: «Esistono strumenti che vanno ben oltre la loro funzione. Ccr Insieme Ets è uno di questi: non è solo una mutua, ma l’espressione concreta di un modo diverso di fare banca. Un modo che mette al centro la persona, il territorio e la solidarietà. È per questo che invito tutti i soci della nostra Bcc a iscriversi: è una scelta che rafforza il legame con la comunità e moltiplica le possibilità di fare il bene, insieme». Scazzosi ha poi ricordato anche i numeri dell’impegno della banca per il territorio: 2 milioni di euro destinati nel 2023, saliti a 2,5 milioni con il bilancio 2024: «Perché i numeri da soli non bastano: servono idee, coerenza, coraggio. E serve la capacità di costruire legami», ha concluso.

Nel corso del 2024, Ccr Insieme Ets ha promosso 52 iniziative tra sanità, cultura e aggregazione, coinvolgendo 6.546 partecipanti. Tra gli interventi più qualificanti, 833 visite gratuite di prevenzione sanitaria e oncologica e 22 sussidi economici a sostegno delle famiglie con figli minorenni.

Proprio questi ultimi rappresentano una delle espressioni più concrete della missione mutualistica dell’associazione: «Aiutare una famiglia ad affrontare una spesa scolastica, sportiva o legata alla prima infanzia -ha sottolineato la presidente Maria Carla Ceriotti- non è solo un contributo economico. È un modo per dire “non sei solo”. È un’assunzione di responsabilità. È un gesto di cura».

Il sussidio, che per l’anno in corso potrà essere richiesto a partire dal prossimo primo luglio, si rivolge alle famiglie con figli minori iscritti all’associazione e prevede un contributo delle spese documentate per istruzione, sport, asilo nido o attività educative. «In un tempo in cui le nuove povertà sono spesso silenziose, questo tipo di intervento assume un valore enorme, perché va dritto al cuore dei bisogni, e lo fa con un approccio orizzontale, inclusivo, accessibile», ha spiegato Ceriotti.

Guardando ai mesi estivi e all’autunno, l’associazione ha già in programma una serie di attività, tra cui nuove giornate di prevenzione sanitaria, mostre fotografiche, viaggi culturali, la cena sociale di fine agosto a Olcella, mentre continua ad essere attiva la convenzione con Humanitas di Castellanza, che offre ai soci pacchetti di prevenzione specialistica a tariffe ridotte, con un ulteriore rimborso del 20% a carico dell’associazione. Un modello che unisce eccellenza sanitaria e spirito mutualistico, nella direzione di un welfare accessibile e generativo.

«Approvare questo bilancio -ha concluso il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi- significa approvare l’idea che sta alla base del movimento della cooperazione del credito: che un altro modo di stare insieme è possibile. E che Ccr Insieme Ets è uno strumento per renderla concreta. Ogni giorno».