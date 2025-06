La Tre Sere Ciclistica di Busto Garolfo festeggia la 41ª edizione

Torna a infiammare il Velodromo Comunale “Roberto Battaglia” di Busto Garolfo una delle manifestazioni ciclistiche più longeve e apprezzate del panorama regionale: la Tre Sere Ciclistica di Busto Garolfo, che dal 10 al 12 giugno 2025 vivrà la sua 41ª edizione. Un traguardo prestigioso, conquistato con la passione e la dedizione della Società Ciclistica Busto Garolfo A.S.D. che ogni anno riesce a trasformare il velodromo in un palcoscenico di sport, entusiasmo e spettacolo. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Busto Garolfo e del sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

“La Tre Sere non è solo un evento sportivo, ma anche una tradizione che affonda le radici nella storia sportiva di Busto Garolfo”, spiegano i rappresentanti della Società Ciclistica Busto Garolfo A.S.D. “L’albo d’oro della manifestazione vanta la partecipazione di atleti che hanno poi intrapreso carriere prestigiose nel ciclismo nazionale e internazionale. E proprio questa continuità, questo filo che lega le generazioni, rappresenta uno degli elementi di maggior orgoglio per la nostra organizzazione”.

“Vedere decine di giovani mettersi alla prova con passione e correttezza, circondati dall’entusiasmo delle famiglie e del territorio, è la dimostrazione concreta che lo sport sa costruire cittadini migliori, prima ancora che atleti”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Lo sport non è soltanto competizione o prestazione fisica: è una scuola autentica di vita. Insegna ai giovani a rispettare le regole, ad affrontare con spirito costruttivo la fatica e il sacrificio, a comprendere che ogni risultato è frutto di impegno, dedizione e costanza. Li aiuta a superare le difficoltà, ad accettare le sconfitte e a rialzarsi con più forza, a gioire dei successi senza arroganza. Tutti valori fondamentali anche nel modo di fare banca delle banche di credito cooperativo”.

La formula della Tre Sere Ciclistica è quella classica, ormai collaudata: tre serate consecutive di gare su pista con protagonisti gli atleti delle categorie giovanili, maschili e femminili, dai Giovanissimi fino agli Juniores.

Il programma prevede ogni sera, a partire dalle 18.00, le gare che continueranno fino alle 23.00. Il tutto si svolgerà nel contesto familiare e accogliente del Velodromo di via Cellini di Busto Garolfo, che per l’occasione si trasformerà anche in punto di ritrovo per famiglie e appassionati, con la possibilità di cenare sul posto grazie allo stand gastronomico allestito presso il centro sportivo. Panini, patatine, bibite fresche e gelati accompagneranno le emozioni delle competizioni in pista.

L’appuntamento è quindi fissato per le serate del 10, 11 e 12 giugno. L’ingresso è libero, l’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. Perché il ciclismo in questa manifestazione è molto più di uno sport: è passione condivisa, è festa, è tradizione che si rinnova.