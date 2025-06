Besano, escursione a piedi sulle tracce dei fossili: sabato 14 giugno con visita agli scavi e al muse

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio del Monte San Giorgio, dichiarato sito Unesco Patrimonio dell’Umanità. Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra i rettili spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome 1 embrione.

Sabato 14 giugno alle ore 10.00 Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, organizza il primo appuntamento estivo legato al Museo dei Fossili di Besano. Partiremo alla volta di Rio Ponticelli, per andare a conoscere i luoghi che hanno custodito i reperti conservati oggi al museo di Besano. Visiteremo i primi scavi avviati all’epoca di Antonio Stoppani e arriveremo anche alle miniere, dove l’attività estrattiva del secolo scorso ha portato alla scoperta di reperti unici al mondo.

Ad accompagnare i visitatori sui sentieri ci sarà il geologo Gianbattista Fidanza, che racconterà della miniera di scisti bituminosi delle Piodelle e aiuterà ad osservare gli strati laminati. Si parlerà di storia geologica, tecniche estrattive e del progetto di valorizzazione del sito delle miniere promosso dal Comune di Besanoe curato da Fidanza stesso.

Al termine della salita, ci si fermerà per una pausa pic-nic (pranzo al sacco in autonomia) prima di ritornare e, nel pomeriggio, visitare insieme alla guida il Museo dei Fossili di Besano.

Il percorso prevede la salita su sentiero boschivo. Difficoltà: facile. Termine previsto: ore 16.00.

L’attività è a cura di Archeologistics, impresa sociale che gestisce il Museo Civico dei Fossili di Besano per conto del Comune di Besano.

Costi:

visita intera giornata: €10

biglietto ingresso museo: €3 adulti / gratuito 6-18 anni, residenti a Besano e possessori di AML

Prenotazione obblgiatoria: www.archeologistics.it/servizi-educativi/sulle-tracce-dei-fossili–644.html

Orari di apertura ordinaria del Museo dei Fossili:

sabato e martedì 14:00 – 17:30

domenica 10:30 – 17:30

Per info e prenotazioni: www.museodibesano.it / www.archeologistics.it

museo@comune.besano.va.it| 328.8377206 | IG @museodeifossilidibesano