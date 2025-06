VENERDÌ 27 GIUGNO: CONCERTO AI PIEDI DELLA STATUA DI SAN CARLO

Per la prima volta il “Lago Cromatico”, rinomato festival musicale lombardo, approda ad Arona e sceglie uno dei luoghi simbolo della città: la Statua di San Carlo e il suo giardino botanico, di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e gestiti da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione e nella promozione di luoghi culturali della provincia di Varese e Novara.

Venerdì 27 giugno 2025 alle ore 21:00 si esibirà Double Mallets Trio, un esemble di percussionisti di altissimo livello, formato da Roberto Pangrazzi, Andrea Pedron e Daniele Palma. I tre artisti trentini, con anni di esperienze nelle più prestigiose orchestre italiane ed europee, propongono una miscela di classico e contemporaneo al suono di marimba, vibrafono e percussioni etniche.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL SEGUENTE LINK: www.eventbrite.it/e/double-mallets-trio-tickets-1383772453659?aff=oddtdtcreator

Per completare la serata ed immergersi maggiormente nel luogo che ospita il concerto, sarà possibile aggiungere, prima dell’appuntamento musicale, una visita guidata della Statua di San Carlo, un’occasione per conoscere la storia di questo colosso ideato per rendere omaggio al Santo nativo di Arona. La statua rappresentò per l’epoca un’opera di grande ingegneria ed architettura, tanto da ispirare, quasi duecento anni dopo, lo scultore Bartholdi e l’architetto Eiffel nell’ideazione della più celebre Statua della Libertà di New York.

Il colosso offre dalla sua terrazza, ai piedi della Statua, un’ottima visuale sul panorama intorno ad Arona; per i più curiosi e coraggiosi, si può proseguire e arrivare fin dentro alla testa attraverso una scala a chiocciola e una scala alla marinara interne alla Statua. Una salita che permette di ammirare il complesso lavoro di tiranti, pietra e lastre di rame che compongono la statua, insieme ad un suggestivo sguardo sul Lago Maggiore attraverso due finestre sulle spalle della Statua.

INFO SUL CONCERTO

Luogo: Parco della Statua di San Carlo Borromeo – Piazzale San Carlo, Arona (NO)

Data: venerdì 27 giugno 2025

Orari: visita guidata al monumento: ore 19:00 / concerto: ore 21:00

Biglietti: solo concerto: € 15,00 / concerto e visita guidata: € 17,00

INFO: statuasancarlo@ambrosiana.it / +39 0322 249 669 / www.statuasancarlo.it