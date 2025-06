Con il Tiratardi sabato 28 giugno a San Giorgio su Legnano si fanno le ore piccol

Sabato 28 giugno San Giorgio su Legnano fa le ore piccole. Una lunga serata estiva di festa, musica e comunità il centro si prepara ad accogliere la nuova edizione di Tiratardi, l’appuntamento tra i più attesi dell’estate. L’evento è organizzato dalla Pro Loco San Giorgio Su Legnano APS con il Patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano in collaborazione con “Creare è la nostra passione” e gode del sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. «I centri dei nostri paesi non sono solo luoghi fisici, ma spazi di incontro, relazioni e identità condivisa. La nostra banca è nata, opera e lavora all’ombra dei campanili di questi luoghi e crede profondamente nell’importanza di farli vivere, di animarli con iniziative che coinvolgano famiglie, giovani, associazioni e attività locali: è il modo più concreto per ribadire il nostro legame con il territorio e il nostro impegno a sostenerne lo sviluppo sociale e culturale, accanto a quello economico», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Dalle 18:00 all’1:00, il centro pedonale – che abbraccia via Roma, via Manzoni e piazza Mazzini – si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto animato da concerti dal vivo, street food, attività per bambini, mostre e dimostrazioni sportive, per una notte in cui il paese intero tornerà a brillare.

La serata prenderà ufficialmente il via alle ore 18:00 in via Roma con l’apertura di Tiratardi. Poco dopo, alle 18:15, partirà la colorata e vivace parata della Steve Lucignolo Band, che attraverserà le vie del paese portando musica itinerante e ritmo coinvolgente; ad accompagnarli ci saranno i bambini della CMA Sangiorgese, protagonisti di una simpatica coreografia a base di palleggi che unirà musica e sport.

In contemporanea, sempre dalle 18:00, piazza Sotera sarà conquistata dalle atmosfere country: sul palco si alterneranno l’esibizione musicale di Riccardo Cagni e i balli degli scatenati Chaltrones Original Country Dance, in una coinvolgente sinergia che farà danzare il pubblico tra cappelli da cowboy e stivali da ballo. Le attività in questa piazza si interromperanno solo tra le 19:00 e le 20:00, con musica in sottofondo per accompagnare comunque l’atmosfera.

Nel frattempo, piazza Mazzini ospiterà un intenso programma di esibizioni tra le 18:30 e le 23:00: si alterneranno sul palco le band della Scuola di Musica Paganini e le atlete della ginnastica ritmica dell’ASD IKE Academy, per un mix tra note e movimento che promette di stupire e intrattenere.

Alle 20:45, via Roma tornerà a essere protagonista con le esibizioni di danza a cura di Art’è Ballet, che porterà in scena coreografie pensate per stupire e coinvolgere il pubblico. La serata si chiuderà nel segno della musica elettronica e del ritmo: dalle 22:00, sempre in via Roma, spazio al DJ set di DJ ROB G, per chi ha voglia di ballare fino a notte fonda.

Ma Tiratardi non è solo musica: il cibo sarà protagonista assoluto lungo tutto il percorso pedonale, con una vasta offerta gastronomica distribuita tra piazza Mazzini, via Roma e via Legnano. Pizzerie, griglierie, truck di street food e birrifici artigianali si uniranno ai bar e alle attività locali per soddisfare tutti i palati. Da segnalare la partecipazione di numerose realtà del territorio come il Bar Gin Thonic, il Bar da Mimma, il Bar Time Out, la Pizzeria Vola, La Favola, la Salumeria Pegoraro, e la Cantina di San Giorgio – che proporrà un raffinato aperitivo dalle 18:00 alle 20:00, per il quale è consigliata la prenotazione. Presenti anche la Pasticceria Stefanetti, Dolcefrutta, Di Mauro Enologia, Nonna Ceccia, il Circolo Familiare, Gelatiamo, il Caramellaio e il Tabacchingo: un viaggio nei sapori genuini, tra dolci, gelati, frutta fresca e specialità locali.

Grande attenzione sarà rivolta anche alle famiglie e ai bambini. Tra via Roma e via Fiume, i più piccoli potranno divertirsi con il Salta Salta e sfidarsi al Tiro in porta, mentre dietro l’Ufficio Postale, nel cortile, sarà possibile accarezzare l’alpaca e fare un giro sui pony grazie alla presenza dell’Azienda Agricola La Milla. Poco distante, nel prato dell’ex oratorio femminile accanto alla chiesa, si terrà una dimostrazione dei cani da salvataggio, un momento educativo e spettacolare al tempo stesso. Non mancheranno le prove libere di ginnastica ritmica proposte da IKE Associazione e, per chi preferisce attività più rilassate, ci sarà spazio per scacchi, libri e giochi a cura di Pro Loco, Oratorio, Elaborando e ASD San Giorgio 1998.

Sul fronte culturale, Tiratardi sarà anche occasione per visitare la mostra dedicata ai 90 anni della Chiesa della Beata Vergine Assunta, allestita presso via Manzoni 25: un viaggio nella storia e nella spiritualità di San Giorgio.

Non mancheranno infine gli espositori e le associazioni del territorio, presenti per far conoscere le tante realtà attive in paese. Oltre alla Pro Loco e ad Elaborando, saranno presenti Ugo Colombo Hombre Vertical APS, il progetto comunale “Restiamo in Contatto” di Monica Lazzaroni, la Protezione Animali Legnano, Creare è la nostra passione, il Circolo Socio Culturale Hobbisti di Sangio su Legnano, Art’è Ballet A.S.D., Ottica Toia, Optottica Zanardi, Farmacia Colombo, il Centro Odontoiatrico San Giorgio su Legnano, Idea Fiore, Camuna Viaggi, Assicurazioni Generali, Biciclette di Legno, la Scuola Arti Marziali, CMA Basket, ASD San Giorgio 1998, AST Frogs Legnano, La Nuova Pezza e la US Sangiorgese.

L’invito è fatto con il cuore delle associazioni e di tutti coloro che hanno a cuore il paese: Tiratardi vi aspetta nel cuore di San Giorgio su Legnano per vivere insieme una notte magica.