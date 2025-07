Avanguardie Rosa, l’alpinismo femminile protagonista a Castellanza: mercoledì 9 luglio una serata-evento tra cinema, montagna e coraggio

Una serata all’insegna dell’alpinismo, del racconto e della riflessione sul limite, quella in programma mercoledì 9 luglio alle ore 21:00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza. All’interno del ciclo “Stile Alpino – Quota donne”, promosso dal CAI per il Sociale in occasione dell’ottantesimo anniversario della sezione, l’evento “Avanguardie Rosa” proporrà due filmati selezionati dal catalogo della Cineteca del CAI, capaci di raccontare con intensità e autenticità due grandi figure dell’alpinismo italiano al femminile: Tamara Lunger e Nives Meroi.

Il primo titolo in programma è “Tamara Lunger. Facing the limit”, un documentario che ripercorre la carriera della giovane alpinista altoatesina, seconda donna italiana ad aver raggiunto la vetta del K2. Un’impresa straordinaria che, nel racconto, lascia spazio anche alla forza interiore di saper rinunciare, come accaduto quando Tamara, a pochi metri dalla cima di una vetta, ha scelto la consapevolezza del proprio limite anziché il rischio estremo. Un gesto raro e potente, che rende il suo percorso ancora più emblematico in un mondo che spesso premia solo il traguardo e non il viaggio.

Il secondo film, “La Via Eterna”, è una narrazione profonda in cui l’alpinista tarvisiana Nives Meroi, una delle pochissime donne al mondo ad aver scalato il K2 e numerosi Ottomila himalayani, accompagna il giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari alla scoperta della “Cengia degli Dei”, un percorso alpinistico mozzafiato che si sviluppa per oltre cinque chilometri nel cuore delle Alpi Giulie. Il documentario è un viaggio sia fisico sia interiore: mentre la cordata si muove su questa via selvaggia e senza tempo, emergono pensieri sull’alpinismo di ieri e di oggi, sul valore della memoria e sul senso più profondo dell’esplorazione. Le parole dello scrittore Julius Kugy, che per primo intuì la magia di quell’anello nascosto tra le rocce, si intrecciano alle immagini, rendendo “La Via Eterna” un’ode alla montagna e all’infinito umano.

“Sarà un’occasione per immergersi in storie vere, tra coraggio, rinunce, visioni e conquiste. Ma soprattutto per celebrare l’alpinismo attraverso lo sguardo delle donne che, con passo saldo, hanno tracciato nuove vie ad alta quota”, ha commentato Silvano Landoni, vicepresidente del CAI di Castellanza.

“La forza delle donne si manifesta ogni giorno, nella vita come nell’alpinismo, con determinazione, intelligenza e coraggio”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Le protagoniste di questa serata lo dimostrano salendo le montagne più alte, ma anche affrontando le sfide interiori, quelle che richiedono lucidità, umiltà e grande forza d’animo. L’impresa al femminile, in quota come nella quotidianità ha una forza dirompente”

L’iniziativa, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, è resa possibile grazie al sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, insieme agli sponsor Per Bagno, Tecsystem, Gadda e B5C.

Per il pubblico sarà disponibile un’ampia area parcheggio in piazza Visconte Cerini.