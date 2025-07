Vinta a Canegrate l’unica Fiat 500e in palio nel concorso nazionale Premiati Revolution

Laura Partegiani, impiegata di Canegrate, si aggiudica il premio riservato ai titolari di carte di credito personali CartaBCC o Ventis Card: «Mai avrei immaginato potesse succedere a me», ha detto emozionata durante la cerimonia di consegna presso la sede di Busto Garolfo della Bcc

Su migliaia di partecipanti da tutta Italia, è il territorio dell’Altomilanese ad aggiudicarsi il primo premio a estrazione finale del concorso “Premiati Revolution Instant Win Natale 2024”: una nuova Fiat 500e BEV Onyx Black, completamente elettrica.

La vincitrice si chiama Laura Partegiani, vive a Canegrate, è impiegata, sposata con Davide, operaio, e madre di Martina e Giulia, 17 e 14 anni. Cliente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate fin da quando aveva 18 anni -«praticamente da sempre», dice sorridendo-, Laura ha partecipato al concorso quasi per gioco, cliccando sul sito dedicato a fine dicembre. «Mai avrei sognato di essere sorteggiata tra tutti gli iscritti a livello nazionale -aggiunge-: sono contentissima, non me lo aspettavo proprio. Ho partecipato a fine dicembre, più per curiosità che per altro. Mai avrei immaginato che potesse succedere a me».

E invece sì. È successo davvero. Una vincitrice «vera», come ha detto lei stessa, «perché hai sempre il dubbio che nei concorsi e nelle lotterie i vincitori non siano persone reali». Dubbio fugato, ora che Laura ha potuto toccare con mano un premio importante e soprattutto reale: un’auto elettrica nuova fiammante. «Ringrazio lo sponsor e la mia Bcc -ha aggiunto- perché è bello sapere che ogni tanto i concorsi si concludono con un vincitore vero. E se poi il vincitore sei proprio tu… beh, è decisamente meglio!», ha aggiunto.

La consegna dell’auto si è trasformata in una vera e propria festa. Venerdì 11 luglio, sotto il sole di una mattinata estiva, la 500e nera fiammante, infiocchettata di rosso, faceva bella mostra di sé nel piazzale della sede centrale della Bcc di Busto Garolfo. Sembrava uscita da una pubblicità: lucida, scintillante, pronta per essere fotografata e soprattutto guidata.

Quando Laura, Davide, Martina e Giulia sono arrivati, sono stati accolti da applausi spontanei, grandi sorrisi e dagli sguardi incuriositi dei tanti clienti di passaggio. Alcuni si sono fermati ad assistere, altri si sono complimentati, chiedendo dettagli sul concorso. Intorno, i dipendenti della banca scattavano foto, stringevano mani, condividevano la gioia come se fosse un po’ anche la loro.

«Fra sei mesi Martina prenderà la patente -racconta con un sorriso Laura- quindi arriverà anche per lei il momento di mettersi al volante. Intanto io mi godo questa meraviglia».

Ad accogliere i vincitori c’erano il presidente Roberto Scazzosi, il direttore generale Roberto Solbiati, il vice direttore generale Annibale Bernasconi, il preposto della filiale di San Giorgio su Legnano, Massimo Mustoni -filiale di riferimento della vincitrice- e, per la capogruppo Iccrea, il referente retail di area Fabio Meda.

«Questa è una bella storia da raccontare. Una cliente storica, legata alla nostra banca fin da giovanissima, premiata in un concorso nazionale. È la conferma che anche nel mondo digitale la nostra Bcc sa essere vicina, concreta e capace di dare valore a ogni relazione», ha detto Scazzosi, a cui è spettato l’onore di consegnare le chiavi della nuova vettura alla famiglia di Laura Partegiani.

«Il concorso era aperto a tutti i titolari di carta di credito personale del circuito Bcc e ICCREA: poter dire che il premio è rimasto sul nostro territorio è per noi motivo di grande orgoglio -ha aggiunto il direttore generale Roberto Solbiati-. Vedere una famiglia felice è il miglior riscontro possibile del lavoro che ogni giorno portiamo avanti come banca di comunità».

Dopo le foto di rito, qualche giro di prova nel piazzale per prendere confidenza con la guida automatica ed elettrica, lo scambio di consigli da parte dei dipendenti e dello stesso direttore generale sui trucchi per guidarla e su come procedere nelle operazioni di ricarica, il padre e la figlia maggiore sono saliti a bordo e via, verso casa, a Canegrate, con un pieno di entusiasmo e un’auto tutta nuova. «Ero emozionatissima -ha spiegato la vincitrice- e così alla fine, quando è arrivato il momento di portare a casa l’auto, ho preferito lasciare la prima guida a mio marito. Io ero troppo su di giri per guidare»

Il concorso vinto da Laura Partegiani era riservato ai clienti intestatari di una CartaBCC o Ventis Card personale che si erano iscritti on line iscritti al programma PremiaTi Revolution. A quel punto bastava effettuare acquisti con la carta di credito nel periodo tra il 3 dicembre 2024 e il 9 gennaio 2025, con una spesa totale, anche cumulativa, di 800 euro, per essere ammessi in automatico all’estrazione finale, che metteva in palio una sola Fiat 500e in tutta Italia. Quella che la dea bendata ha portato nell’Altomilanese.

Nel frattempo è già partito il nuovo concorso “PremiaTi Revolution 2025”, che resterà attivo fino al 28 maggio 2026, con premi giornalieri e un’estrazione finale. Anche stavolta, a premiare saranno le carte di credito personali emesse dalle Bcc.

A Canegrate, intanto, una 500e nuova di zecca gira già silenziosa tra le vie del paese. È nera, elettrica e piena di fortuna.