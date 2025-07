Ispra: a grande richiesta nuova data il 19 luglio per la passeggiata guidata all’alba, per godere del fresco del lago e raccogliere mirtilli

Nuova data a grande richiesta per la passeggiata guidata all’alba per godere del fresco del lago e raccogliere mirtilli biologici il 19 luglio. L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Turistico di Ispra, in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, per conoscere la storia del luogo attraverso i suoi monumenti, i suoi parchi e anche le realtà agricole che qui operano. Un’iniziativa organizzata per offrire esperienze autentiche e a contatto con la natura. Il ritrovo e la partenza sarà alle ore 07.30 presso l’Infopoint in Via Verbano 208.

La passeggiata ha una doppia anima: una storica e artistica, con la visita all’esterno del suggestivo Mausoleo Castelbarco, e una agroalimentare, con la visita all’Azienda Agricola El Sciatt Gord, immersa nel verde del Parco della Quassa e specializzata nella coltivazione di mirtilli biologici a km zero.

Il percorso è facile e adatto a tutti, anche ai bambini; sarà possibile raccogliere i mirtilli in modo autonomo passeggiando tra i filari e acquistarli direttamente dall’azienda per potersi godere una buona merenda dopo la passeggiata. La durata dell’intero percorso è di circa 1 ora e mezza. Consigliamo di indossare scarpe comode e portare con sé una borraccia d’acqua.

Il costo per partecipare alla passeggiata è di 5 euro a persona e la raccolta dei mirtilli ha un costo di 7,5 euro al chilo, pagabili direttamente in loco all’azienda agricola.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata via email o telefono:

Email: infopoint@comune.ispra.va.it

Telefono: +39 328 8377206

CONTATTI E INFO:

www.ispralake.it / Instagram: @infopointispra / Facebook: @Infopoint Ispra

Orari di apertura Infopoint:

Lunedì e giovedì: 9.30–13.00 / 13.30–17.00

Sabato e domenica: 9.30–13.00 / 13.30–18.00