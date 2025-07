La scalata impossibile diventa storia: appuntamento col Meru al Cinema il 16 luglio a Castellanza per gli 80 anni del Cai

Proseguono le iniziative per celebrare gli 80 anni della sezione del CAI di Castellanza, e mercoledì 16 luglio alle ore 21 la Biblioteca Civica di Castellanza ospiterà una serata intensa e suggestiva, con la proiezione del film “Meru – Il facile estremo”, evento promosso dal CAI per il Sociale e sostenuto dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con ampia possibilità di parcheggio in piazza Visconte Cerini.

Il film, inserito nel ciclo “Stile Alpino – Sfide”, racconta una delle imprese più ardue e affascinanti della storia dell’alpinismo moderno: la scalata della Pinna di Squalo sul Monte Meru, nel cuore dell’Himalaya. Un obiettivo tanto ambizioso quanto spietato, considerato per trent’anni il “Santo Graal” degli alpinisti d’élite per le sue difficoltà estreme e l’elevato numero di tentativi falliti.

Meru non è solo un film di montagna, ma un viaggio nei limiti fisici e mentali di tre uomini che sfidano la natura più ostile senza l’ausilio di portatori, corde fisse o supporti esterni. Come sottolinea all’inizio del film lo scrittore Jon Krakauer, “il Meru è l’anti-Everest”: niente Sherpa, niente agevolazioni, solo l’essenza dell’alpinismo più puro. “Se ti serve qualcosa, te la devi portare in spalla”, ammonisce Krakauer. Serve attrezzatura, forza, resistenza. Ma soprattutto, serve volontà.

“Dal catalogo alla Cineteca del CAI abbiamo pensato per la serata del 16 luglio a Meru e a questa storia qua di questi tre alpinisti qua che salgono sulla pinna dello Squalo con tutte le difficoltà – è per quello che è ‘estremo facile’”, ha spiegato Silvano Landoni, vicepresidente del CAI di Castellanza. “Estremo perché obiettivamente è estrema la scalata, facile per loro, nonostante tutte le difficoltà”.

Una scelta narrativa e visiva che vuole ispirare, far riflettere e far battere il cuore, offrendo agli spettatori un punto di vista privilegiato sulla bellezza e la brutalità della montagna. E anche un’occasione per ribadire i valori del CAI e la sua presenza attiva nel territorio, con uno sguardo sempre rivolto alla dimensione sociale, culturale ed educativa dell’alpinismo.

La serata e l’attività del Cai di Castellanza è sostenuta durante tutto l’anno dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Affrontare una montagna come il Meru richiede una tenacia incrollabile, una preparazione meticolosa e la capacità di superare ostacoli che sembrano insormontabili. Sono le stesse qualità che riconosciamo ogni giorno nei nostri imprenditori, chiamati ad affrontare sfide complesse in un contesto economico in continuo cambiamento. Come banca del territorio, sappiamo quanto siano importanti la determinazione, la costanza e il lavoro di squadra per raggiungere la vetta, che sia una cima himalayana o un obiettivo aziendale. Da sempre valorizziamo quei valori che ci uniscono: la passione, la resilienza e la volontà di costruire qualcosa di duraturo, per il bene di tutta la comunità.”, ha commentato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

“La serata del 16 luglio sarà un tributo al coraggio, alla tenacia e alla bellezza assoluta della montagna”, conclude Silvano Landoni.