Oggi, Adelia Raineri, vedova Toti, compie 100 anni

Cento anni vissuti a Turbigo! Nella fausta occasione si è riunita tutta la ‘tribù’, figli e nipoti che sono arrivati da lontano

a omaggiare la mamma. E così è capitato di incrociare dal ‘Polidor’ il Giorgio il quale si è presentato a chi scrive dicendo:”Mi riconosci?” Un momento di défaillance e poi l’archivio mentale ha decifrato la figura. Dopo, parliano e ricordiamo.

Radici bergamasche, ai tempi si abitava tutti al palazzo de Cristoforis. Il padre di Giorgio guidava i pullman da Turbigo a Milano e un infarto ha lasciato presto vedova l’Adelia che non si è persa d’animo, ma è riuscita ad allevare i quattro figli. Anche fumando, perché l’Adelia ha sempre fumato tanto! Giorgio (72 anni), il primo figlio, ha fatto il pilota d’aereo (Alitalia, credo). Enza è appena andata in pensione e Elia e Carlo lavorano ancora ad un alto livello. Camminando lungo la Via Fredda tanti i ricordi e le persone che lo hanno riconosciuto perché il paese ha una sua memoria “perché nella gente, nelle case, rimane qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” (Cesare Pavese)

DIDA – Adelia Toti, al centro nella foto del 2020 (95 anni), tempo di Covid, in occasione della Festa d’Autunno