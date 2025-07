Dalla mutua di comunità della Bcc sussidi per i figli minorenni

Confermata anche per il 2025 una delle iniziative più apprezzate dai soci di Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità promossa dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: tornano i sussidi economici dedicati ai figli minorenni delle famiglie iscritte. Le domande potranno essere presentate a partire da luglio e fino a giovedì 30 ottobre 2025.

Introdotta per la prima volta nel 2024, la misura ha avuto un’accoglienza molto positiva: sono stati 22 i nuclei familiari che hanno beneficiato del contributo, a dimostrazione di un bisogno reale e diffuso. I sussidi rappresentano un aiuto concreto per affrontare le spese legate alla nascita, all’istruzione e alle attività educative e sportive dei figli, e testimoniano la volontà della mutua di sostenere attivamente il benessere delle famiglie socie.

«Ccr Insieme Ets è un ente mutualistico che opera senza fini di lucro e con un forte legame con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate -spiega la presidente Maria Carla Ceriotti-. Offrire un contributo simbolico ma concreto alle famiglie, in un momento delicato come l’inizio di un nuovo anno scolastico o l’arrivo di un figlio, è per noi un modo per essere vicini, davvero. È questa la mutualità che vogliamo costruire: quotidiana, utile, solidale».

«La nostra banca -aggiunge il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi- si riconosce da sempre nei valori del mutuo soccorso e della cooperazione. Iniziative come questa mettono in pratica ciò che sancisce l’articolo 2 del nostro statuto: migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche dei nostri soci e delle comunità locali. E i sussidi sono una misura concreta, semplice, vicina: stare accanto alle famiglie significa costruire futuro».

I sussidi previsti per il 2025:

• € 100,00 per la nascita di un figlio

• € 100,00 per l’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado

• € 50,00 per l’iscrizione al primo anno di: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado

• € 50,00 per l’iscrizione ad un’attività sportiva (non cumulabile con gli altri sussidi)

I contributi sono erogati una sola volta l’anno per nucleo familiare.

La modulistica è disponibile sul sito www.ccrinsiemeets.it o presso la sede della mutua (via Verdi 19, Busto Garolfo) il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 21 alle 22.30. Per informazioni: ccrinsiemeets@gmail.com – 331 7511341

Ccr Insieme Ets

Creata nel 2016 come “BCC Insieme Mutua” e rinnovata nel 2023 con l’ingresso nel Registro Unico del Terzo Settore, Ccr Insieme Ets è la mutua di comunità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Con oltre 600 soci, propone servizi di welfare integrati che spaziano dalla salute alla formazione, dal tempo libero all’assistenza familiare, in un’ottica di sostegno diffuso alle persone. L’iscrizione alla mutua è riservata ai soci e ai dipendenti della Bcc e ai loro familiari, con un contributo associativo annuale simbolico:

• Soci o dipendenti Bcc: € 10,00 (+ € 5,00 una tantum)

• Coniuge o convivente more uxorio del socio: € 50,00

• Genitore del socio: € 50,00

• Figli minorenni (anche non conviventi) del socio: iscrizione gratuita

• Figli maggiorenni del socio (fino a 25 anni): € 10,00

• Figli maggiorenni del socio (oltre i 25 anni): € 30,00