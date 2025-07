La fertilità sotto l’ombrellone

Il caldo, lo stress accumulato e i ritmi sballati possono influire sull’equilibrio ormonale e sulla fertilità. Ma l’estate è anche il momento giusto per ascoltare il proprio corpo e fare prevenzione. Veronica Carotenuto, ginecologa di Next Fertility GynePro Bologna, consiglia come trasformare la vacanza in un’occasione di benessere e consapevolezza

L’estate è il momento delle vacanze, del relax e del tempo dedicato a se stessi. Ma è anche una stagione che può mettere alla prova l’organismo: temperature elevate, ritmi sballati, cambiamenti nell’alimentazione e negli stili di vita incidono sull’equilibrio ormonale e, di conseguenza, sulla fertilità.

«Lo diciamo spesso alle nostre pazienti e ai nostri pazienti: la salute riproduttiva non va mai in vacanza, ma l’estate può diventare un’occasione preziosa per ascoltare il proprio corpo, fare prevenzione e prepararsi all’autunno con consapevolezza» afferma la dottoressa Veronica Carotenuto, ginecologa specializzata in medicina della riproduzione di Next Fertility GynePro a Bologna.

Ecco i cinque consigli principali della specialista per prendersi cura della propria fertilità anche sotto l’ombrellone:

1. Bere molto e bene

Il caldo estivo può favorire la disidratazione, che a sua volta influisce sulla produzione ormonale e sulla qualità dei fluidi corporei, inclusi quelli seminali e vaginali. L’idratazione è quindi fondamentale: «Almeno due litri al giorno di acqua naturale, meglio se a basso residuo fisso, evitando bibite zuccherate e alcolici – spiega Carotenuto –. Anche l’abuso di bevande energizzanti o contenenti caffeina può avere un impatto negativo sulla fertilità».

2. Alimentazione leggera ma nutriente

In estate spesso si mangia in modo disordinato, veloce, o troppo ricco di zuccheri semplici. «La dieta ideale per chi vuole preservare la fertilità – maschile e femminile – è ricca di antiossidanti, omega 3, vitamine e sali minerali. Frutta e verdura di stagione (come melone, pesche, albicocche, cetrioli, pomodori), pesce azzurro, frutta secca e cereali integrali sono alleati preziosi. Da limitare invece i cibi processati, fritti, insaccati e ricchi di conservanti».

3. Mantenere ritmi regolari

Il cambio di orari tipico delle vacanze – mangiare tardi, dormire poco, andare a letto a notte fonda – può alterare il ciclo sonno-veglia, con conseguenze anche sul sistema endocrino. «La produzione di ormoni come melatonina, cortisolo, LH e FSH è sensibile ai ritmi circadiani. Per questo è importante cercare di dormire almeno 7-8 ore a notte, mantenere orari regolari per i pasti e ridurre l’uso di dispositivi elettronici prima di dormire».

4. Proteggersi dal sole (anche a livello ormonale)

Esporsi al sole ha effetti positivi sull’umore e sulla vitamina D, ma solo se fatto con prudenza. «È essenziale usare filtri solari sicuri: alcuni cosmetici e prodotti per la pelle possono contenere interferenti endocrini, ovvero sostanze chimiche in grado di alterare il sistema ormonale. Ne sono esempi i parabeni, il benzofenone-3 (oxybenzone), i ftalati e alcuni derivati del petrolio. Meglio scegliere prodotti dermatologici testati e privi di queste sostanze, leggendo con attenzione l’INCI».

5. Osservare e ascoltare il proprio corpo

Estate è anche il momento in cui, rallentando, si può fare attenzione a segnali che durante l’anno si ignorano: cicli irregolari, gonfiore, dolori pelvici, episodi di stanchezza anomala. «Tutti segnali che non vanno sottovalutati – spiega Carotenuto –. Il nostro consiglio è approfittare della maggiore tranquillità per riflettere sul proprio progetto di genitorialità. Se c’è un desiderio, anche futuro, è bene iniziare a parlarne con un professionista. Non c’è un’età giusta per farlo: c’è il tempo giusto, e spesso è proprio ora».

Così, il rientro dalle vacanze potrebbe essere il momento ideale per prenotare una prima consulenza o un check-up. «Next Fertility GynePro propone percorsi integrati e personalizzati – conclude Carotenuto –. Offriamo visite ginecologiche, andrologiche, consulenze genetiche e di diagnosi prenatale, proprio per affrontare in modo completo ogni situazione, anche quelle in cui “sembra tutto normale” ma si fatica ad avere un figlio. La fertilità è un tema che riguarda il presente, ma anche il futuro».

