CASA FAMIGLIA DI BUSNAGO: FESTEGGIATO IL SECOLO DI VITA DI REGINA FRIGERIO.

BUSNAGO MB – Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Regina Frigerio, nata il 13 Luglio del 1925 a Cavenago Brianza, ha festeggiato il suo Secolo di vita in Casa Famiglia a Busnago.

Accanto a lei anche il Sindaco del suo paese natale, oltre alla cugina Veronica e a tutti gli Operatori e ai Residenti della struttura socio sanitaria del Gruppo Sodalitas.

La Signora Regina ha sempre vissuto insieme ai genitori a Cavenago dove consegue la licenza elementare, per poi dedicarsi alla vita in fabbrica, in diverse ditte della zona fino alla pensione.

Una donna che malgrado il duro lavoro non ha mai trascurato le sue passioni e i suoi hobby. A cominciare dalla lettura e dai viaggi. E’ curiosa e ama scoprire sempre cose nuove, esplorare nuovi luoghi e culture, fare esperienze diverse.

Visita alcune regioni italiane e si reca all’estero in Spagna e nell’allora Jugoslavia. Alla morte del papà, si prende cura della mamma e l’accudisce fino alla sua scomparsa, avvenuta all’età di 92 anni.

“Un esempio di attaccamento alla famiglia non comune – spiega Ugo Zorco coordinatore della struttura socio sanitaria – valori importanti da trasmettere alle nuove generazioni”.

Da quel momento Regina vive da sola e soltanto negli ultimi anni, viene aiutata dalle cugine materne e dai rispettivi coniugi, tutt’ora molto presenti, fin all’ingresso nel 2019 in Casa Famiglia.

“La forza di questa piccola grande Donna sta nel non aver mai smesso di coltivare autonomamente le proprie passioni e interessi e nel non aver mai perso la curiosità nei confronti di tutto ciò che la vita può offrire, neanche oggi, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni” conclude Zorco.

