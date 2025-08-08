FESTA D’ESTATE AL NUCLEO “NON TI SCORDAR DI ME”

Villa Cortese – Musica, sorrisi e l’affetto dei familiari hanno riempito l’aria nei giorni scorsi, al nucleo Protetto Non ti scordar di me, in occasione della festa d’estate. L’evento ha visto la partecipazione delle residenti e dei loro cari, uniti in un momento di gioia e condivisione. L’atmosfera era magica, con musica e giochi che hanno fatto da colonna sonora ad una serata indimenticabile. Questi attimi di normalità e felicità sono fondamentali per il loro benessere.

Il giardino del nucleo, addobbato a festa, è diventato il palcoscenico di abbracci, chiacchiere e risate. I familiari hanno avuto la possibilità di trascorrere del tempo di qualità con i propri cari, creando nuovi ricordi preziosi, mentre il personale si è adoperato per garantire che tutto fosse perfetto.

Questa iniziativa dimostra ancora una volta l’importanza di creare un ambiente accogliente e stimolante, un luogo dove la malattia non possa cancellare il calore dei legami e la gioia di vivere. La serata è stata un successo, un inno alla vita e all’amore che continua a fiorire, nonostante tutto.