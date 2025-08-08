Articoli Recenti
Scoprire Besano al tramonto il 12 agosto con una passeggiata guidata: storia, fossili e panorami

written by Giuseppe Leoni 8 Agosto 2025

Le sfumature dei colori del lago e delle montagne, la brezza che rinfresca dopo le calde giornate, la curiosità di conoscere un passato e un presente del sito UNESCO del Monte San Giorgio: questo è il contesto in cui il Museo dei Fossili di Besano propone un ciclo di visite guidate dentro e fuori delle sue sale, organizzate da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, che gestisce il Museo dei Fossili di Besano per conto del Comune.

Partendo dalla storia dei suoi fossili si andrà a ripercorrere la storia di Besano: dal bacino tropicale in cui vivevano ben 240 milioni di anni fa le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale del museo, si arriverà al Colle San Martino, meta della passeggiata da cui si possono ammirare le placide acque del Lago Ceresio.

Il percorso prevede, infatti, una visita guidata al Museo e a seguire un breve passeggiata verso il colle San Martino, che svetta al centro della Val Ceresio ed offre un impareggiabile panorama sul lago. Qui visiteremo anche la chiesetta di Santa Maria Nascente, che domina la valle intorno. Per chi vuole concludere la serata suggeriamo una passeggiata sul lungo lago di Porto Ceresio, cornice ideale per le serate estive.

L’appuntamento è alle ore 17.00 martedì 12 agosto, 26 agosto, 2 settembre e 9 settembre 2025. Il termine è previsto verso le ore 18.30.

Le visite sono organnizzate da Archeologistics, impresa sociale che gestisce il Museo dei Fossili di Besano per conto del Comune di Besano.

Costo adulti e bambini: € 7 cad. comprensivo di ingresso al museo e visita guidata

Prenotazione obbligatoria: bit.ly/tramareelago / www.archeologistics.it/servizi-educativi/museo-dei-fossili-di-besano-491.html

Per info: www.museodibesano.it – 333 7849836 – museo@comune.besano.va.it

