Pellegrinaggio a Caravaggio tra momenti di preghiera e contemplazione

SAN VITTORE OLONA – Un’uscita molto speciale in uno dei luoghi di fede per eccellenza della nostra regione: il Santuario della Madonna del Fonte di Caravaggio, nella bergamasca.

Martedì 25 Giugno, la Direzione della Casa Famiglia ‘Don Giovanni Giuliani’ di San Vittore Olona di Fondazione Mantovani, all’interno del ‘Giugno in Festa’ ha organizzato una gita a Caravaggio. Così Residenti ed accompagnatori hanno potuto ammirare da vicino il noto Santuario e vivere momenti di preghiera e raccoglimento molto intensi. Senza dimenticare che accanto al grande valore religioso questo luogo riveste un’importanza storica e culturale particolare. “Si è trattato di un’esperienza unica dalla quale tutti noi siamo usciti arricchiti – commenta la Coordinatrice della Casa Famiglia Giuliana Soldadino – un’occasione per ritemprare cuore e anima così da affrontare con rinnovata speranza e coraggio quanto ci riserva la nostra quotidianità.”