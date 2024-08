Cordoglio per la scomparsa dell’amico Alberto Stangalini fondatore del laboratorio Fleming Research

«Ci conoscevamo ben prima di rilevare la sua struttura nel 2018 e ne ammiravamo la competenza, la visione e la capacità imprenditoriale che nel 1976 l’ha portato a fondare il laboratorio Fleming Research insieme al suo amico e socio dottor Carlo Roccio, con sedi in Piemonte e Lombardia, e che a Novara è da sempre una delle strutture più importanti nell’ambito della sanità. Siamo profondamente colpiti e davvero addolorati per la sua scomparsa e a nome di Cerba HealtCare Italia porgiamo le più sentite condoglianze ai suoi familiari».

Così Federico Cataldo, amministratore delegato di Cerba HealthCare Piemonte, e Stefano Massaro, amministratore delegato di Cerba HealthCare Italia, dopo aver appreso la notizia della scomparsa del dottor Alberto Stangalini, biologo e fondatore del laboratorio Fleming Research.

«La profondità umana di Alberto era evidente in ogni suo gesto e parola, ed era abbinata a straordinarie doti scientifiche. La nostra promessa è che continueremo a tenere altissimi gli standard della struttura poliambulatoriale novarese da lui fondata. Del resto, la tensione all’eccellenza è la nostra filosofia ed è proprio questo che ha convinto Stangalini a portare in Cerba la sua creazione», concludono Cataldo e Massaro.

La società Fleaming Research è nata nel 1976 ad opera dei biologi novaresi Alberto Stangalini e Carlo Roccio, con la creazione quasi contemporanea di due laboratori di analisi cliniche a Novara ed ad Abbiategrasso. Negli anni Fleaming Research ha aperto strutture a Milano, Arona, Biella, Busto Arsizio, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio. Nel 2018 la società è confluita in Cerba HealthCare Italia.

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 47 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 2.000 addetti, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 32 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 5 milioni di pazienti. www.cerbahealthcare.it