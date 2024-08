Da 47 anni si celebra l’integrazione Nord Sud con il gemellaggio tra Busto Garolfo e Senise

La comunità di Busto Garolfo si appresta ad accogliere il 47esimo anniversario del gemellaggio con Senise. Questa celebrazione unisce il cuore della Lombardia con la Basilicata e rappresenta un ponte culturale che continua a rafforzarsi anno dopo anno, valorizzando l’amicizia e le tradizioni condivise tra le due comunità, un esempio di integrazione e di solidarietà vera tra persone, molto sentita anche da parte delle istituzioni locali, i comuni, e le parrocchie unite anche dalla devozione a San Rocco.

«Il gemellaggio è nato negli anni ’60, quando i primi capifamiglia di Senise cominciarono ad arrivare a Busto Garolfo in cerca di lavoro. Alcuni di loro trovarono impiego qui, e successivamente portarono le loro famiglie, creando una comunità sempre più numerosa a Busto Garolfo. Questo legame fu formalizzato nel 1977 con l’organizzazione di una partita di calcio tra la Bustese e Senise, evento che sancì l’inizio ufficiale della collaborazione tra le due comunità. Nel 2017, in occasione del 40° anniversario, abbiamo riproposto la partita storica, celebrando ancora una volta l’amicizia tra le nostre comunità», spiega Prospero Roseti del Gruppo San Rocco per il gemellaggio. «E’ un vero e proprio sodalizio che include la partecipazione attiva di entrambi i Comuni».

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate da quasi quarant’anni sostiene il gemellaggio tra le due comunità. «Questa iniziativa nata 47 anni addietro, è un esempio di come due comunità, pur geograficamente distanti, possano costruire un legame solido basato sulla cultura, le tradizioni e il rispetto reciproco», commenta il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «Questo rapporto non solo rafforza l’identità di ciascun comune, ma promuove anche lo scambio culturale e l’amicizia tra i cittadini, arricchendo entrambe le comunità. In un mondo sempre più globalizzato, eventi come questo sono un richiamo all’importanza di preservare e valorizzare i rapporti umani e le radici culturali che ci definiscono».

Il sodalizio tra la Bcc e gli organizzatori del gemellaggio iniziò nel 1987 per una esigenza concreta ed impellente. «Una nobile famiglia Senisese donò una statua di san Rocco alla parrocchia di Busto Garolfo, tanto era sentito il legame tra le due comunità, e grazie a un contributo economico della allora Cassa Rurale, fu possibile andare a Senise con un furgone per portare la statua in Lombardia», ricorda Prospero Roseti. «Così è iniziata una collaborazione con la banca locale che non si è mai interrotta. Da quel momento, l’allora Cassa Rurale, oggi Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, è stata sempre al nostro fianco, da sponsor è diventata un vero e proprio partner dell’amicizia tra Busto Garolfo e Senise».

Il Programma delle Celebrazioni

Il prossimo 1 settembre, la giornata dedicata al gemellaggio inizierà alle ore 11:15 con una Messa solenne in onore di San Rocco nella chiesa parrocchiale di Busto Garolfo. La cerimonia vedrà la partecipazione della corale parrocchiale Santa Cecilia, che contribuirà a rendere l’atmosfera ancor più suggestiva, accogliendo i fedeli di entrambe le comunità per un momento di profonda spiritualità.

Alle ore 12:00, il corpo musicale Santa Cecilia offrirà un omaggio musicale sul sagrato della chiesa, regalando ai presenti un repertorio che rifletterà l’anima delle due terre unite dal gemellaggio. Le melodie saranno un simbolo dell’amicizia e della fratellanza che, nonostante la distanza geografica, continuano a legare i due comuni.

Il clou della giornata sarà il pranzo sociale del Gemellaggio, previsto per le 13:00 presso la baita del Gruppo Alpini di Busto Garolfo. Questo momento conviviale offrirà ai partecipanti la possibilità di gustare piatti tipici della tradizione lombarda e lucana, creando un’occasione unica per apprezzare le specialità culinarie delle due regioni e per rafforzare i legami tra i cittadini di Busto Garolfo e Senise. Per informazioni e prenotazioni: Francesco 347 2795358, Paolo 339 5683856