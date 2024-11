De André e Caravaggio insieme: tra musica e arte

Il prossimo 30 novembre, nella Sala Don Besana della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, si terrà uno spettacolo benefico unico, che unirà musica e arte in un dialogo immaginario tra due grandi personalità: il pittore seicentesco Caravaggio e il cantautore Fabrizio De André. L’evento, dal titolo evocativo Passaggi di tempo negli sguardi da Caravaggio a De André, prenderà vita a partire dalle ore 21, con ingresso libero. Questo spettacolo, ideato e condotto da Antonio Spirito, è sostenuto della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e da Ccr Insime Ets, che gestisce la mutua di comunità dei soci della banca. L’ingresso è libero, eventuali offerte saranno devolute alla Casa della Carità di Legnano

“Si tratta di un’istituzione che eroga i pasti mensa ai poveri, tema al quale come Bcc siamo molto sensibili, un pilastro della nostra comunità nell’assistere i più fragili”, spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Il lavoro svolto dalla Casa della Carità, in particolare attraverso la mensa dei poveri, rappresenta un esempio concreto di solidarietà e di attenzione verso chi è in difficoltà. Le Bcc sono fondate sulla cooperazione e il supporto reciproco, ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza nella vita di qualcuno. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dimostrando ancora una volta il cuore grande del nostro territorio”.

La serata sarà un viaggio nel tempo e nello spirito dei due artisti, esplorando le affinità e le analogie tra i loro mondi. Lo spettacolo si svilupperà attraverso un’alternanza di musica e parole: le canzoni di De André, eseguite dal vivo dai Musici di Caravaggio, saranno intrecciate a un colloquio immaginario tra Caravaggio e una sua ammiratrice, ambientato nel 1609 nell’Osteria del Cerriglio di Napoli. In questo dialogo verosimile, l’artista condivide le proprie inquietudini e riflessioni, portando alla luce le profonde somiglianze con il poeta e cantautore genovese, le cui ballate raccontano storie di ribelli, emarginati e antieroi, personaggi che il pittore avrebbe potuto dipingere sulla sua tela.

Inoltre, durante la serata saranno proiettate alcune delle più celebri opere di Caravaggio, permettendo al pubblico di immergersi ancora di più nell’atmosfera dei suoi dipinti. Antonio Spirito, noto per il suo lavoro di reinterpretazione dei capolavori dell’arte, accompagna questa narrazione visiva e musicale con la sua passione e conoscenza profonda. La recensione di Filomena Continiello elogia Spirito come un maestro capace di donare nuova vita ai dipinti di Caravaggio, riuscendo a catturare la luce, i colori e le emozioni originali, come se fossero nuove creazioni. Questo progetto va oltre il semplice omaggio: è un dialogo con l’anima degli artisti e un’occasione per esplorare il loro lascito in modo inedito.

Il viaggio tra le tele di Caravaggio e le canzoni di De André offre uno spunto di riflessione sull’eredità che questi due artisti ci hanno lasciato. Entrambi hanno rappresentato figure ai margini della società, dipingendo con parole e colori un mondo autentico e senza compromessi. Nelle parole di Spirito, il legame tra Caravaggio e De André non è solo simbolico ma profondo: entrambi hanno vissuto e raccontato il coraggio di essere se stessi, sfidando le convenzioni e regalando al mondo una visione affascinante e struggente della realtà.

La serata, introdotta da Pino Landonio, sarà un’occasione anche per fare del bene, lasciando un’offerta a favore della Casa della Carità di Legnano, un’istituzione che opera da oltre vent’anni sul territorio per aiutare i più bisognosi. Partita con l’erogazione dei pasti alla mensa, ha allargato progressivamente la sua missione diventando anche centro d’ascolto, servizio guardaroba e servizio di assistenza medica per i bisognosi che non possono permetterselo altrimenti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 392 6170858 e 340 2738196.