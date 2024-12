I concerti delle Scuole di Musica Paganini per le feste

Dicembre è un mese ricco di appuntamenti culturali e di musica. Sul palco non potevano mancare i docenti e allievi della Paganini impegnati in una serie di concerti per le feste di Natale e inizio anno.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre, presso l’auditorium dell’Istituto Barbara Melzi, con un omaggio a Puccini, evento che vedrà l’esibizione degli allievi della classe di canto della docente Emanuela Maggioni.

A seguire, sabato 21 dicembre, il Concerto di Natale, organizzato in collaborazione con Confcommercio e il Comune di Legnano, si terrà nuovamente al Teatro Tirinnanzi. Oltre duecento i musicisti che si esibiranno. Le formazioni proposte saranno l’orchestra d’archi, il coro Paganini e la Paganini Masters Band la band dei docenti.

Domenica 22 dicembre, invece, ci sarà un altro concerto natalizio, organizzato in collaborazione con Comune di San Giorgio. Il M° Marco colombo al pianoforte insieme alla violinista Daniela Zanoletti accompagneranno la soprano Tiziana Ravetti ed il tenore del coro del Teatro alla Scala il M° Ramtin Ghazavi durante l’esecuzione di brani natalizi e non.

A concludere questa kermesse, il Concerto Lirico che si terrà il 1° gennaio 2025, presso il Teatro Manzoni di Castellanza, dove alcuni dei docenti di canto della scuola interpreteranno le più grandi e famose arie d’opera del repertorio italiano. Al pianofrote il M° Gabriele Toia, accompagnerà la soprano Silvia Pepe, la mezzo soprano Chiara Manese ed il tenore Edoardo Milletti.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sostiene l’attività delle Scuole di Musica Paganini durante tutto l’anno. “La nostra banca è da sempre vicina al territorio e alle iniziative che valorizzano la cultura e l’educazione. Le scuole di Musica Paganini rappresentano un’eccellenza in questo ambito, offrendo un percorso di crescita artistica e personale a tanti giovani. Il nostro sostegno a queste attività è una scelta di cuore e di visione: crediamo fermamente che la musica sia un linguaggio universale capace di unire, ispirare e arricchire la nostra comunità. In particolare, nel periodo delle festività natalizie, gli eventi organizzati dai maestri e dai docenti delle scuole di Musica Paganini sono un’occasione preziosa per celebrare la bellezza e l’armonia in un momento dell’anno dedicato alla condivisione. Vorrei dire un sentito grazie a tutti coloro che si impegnano con passione e dedizione per far crescere questo progetto”.

Sono tanti gli eventi che testimoniano l’impegno e la passione delle Scuole di Musica Paganini nell’offrire occasioni di crescita e spettacolo per tutti gli amanti della musica.

In totale sono sei i concerti organizzati solo nel mese di dicembre da questo prestigioso Istituto Musicale.

L’ultimo mese dell’anno per la scuole di Musica Paganini è iniziato con uno strepitoso successo. A dare il via alle danze, il primo concerto, tenutosi a Canegrate venerdì 6 dicembre alle ore 21:00, presso la chiesa parrocchiale, realizzato in collaborazione con AssoComm Canegrate con il sostegno di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di Canegrate, oltre 150 allievi si sono esibiti proponendo, con diverse formazioni, i più celebri brani natalizi.

Lo spettacolo ha visto coinvolti l’orchestra d’archi diretta dal maestro Manzalini, la Paganini Master Band (composta dai docenti della scuola), un coro di oltre 50 allievi e il duo Encanto, che ha completato la serata con un’anticipazione del loro concerto svoltosi la sera successiva al Tirinnanzi di Legnano. Il concerto del duo Encanto, formato dai fratelli Maria Cristina e Federico Riva, docenti di canto e chitarra della scuola, ha avuto luogo il sabato 7 dicembre, alle ore 21:00, e ha intrattenuto oltre 300 spettatori con i brani più famosi della canzone italiana.